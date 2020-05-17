Il sindaco di Forte dei Marmi risponde a Nicola Porro: «Non vengo pagato da nessuno perché ho rinunciato allo stipendio». Il gjornalista lo aveva attaccato in una diretta Facebook perché aveva aperto i campi di tennis solo ai residenti
Il sindaco di Forte dei Marmi risponde a Nicola Porro: «Non vengo pagato da nessuno perché ho rinunciato allo stipendio». Il gjornalista lo aveva attaccato in una diretta Facebook perché aveva aperto i campi di tennis solo ai residenti
FLASH! VINCENZO DE LUCA CONQUISTA LA FRANCIA: 'LE PARISIEN' LO INCORONA "IL NUOVO RE D'ITALIA" - L'IMITAZIONE DI CROZZA: "SANREMO? LO CONDUCO CON FIORELLO. NON CI VADO COME OSPITE" - VIDEO
GUALTIERI OGGI E DOMANI - SERVONO OTTANTA MILIARDI: IL MINISTRO DELL’ECONOMIA PUNTA A CONVINCERE I RISPARMIATORI A COMPRARGLI I BTP - IL GOVERNO OFFRE FINO AL 2,2% DI INTERESSE PER UN'OBBLIGAZIONE A 5 ANNI: LO 0,9% IN PIÙ DEL VALORE MEDIO DI UN BOND ANALOGO. L'OBIETTIVO È RACCOGLIERE DECINE DI MILIARDI PER SOSTENERE LE PROMESSE...
QUANTO CI MANCAVA IL PALLONE! HAALAND SHOW RISVEGLIA LA BUNDESLIGA E TODIBO LO SFANCULA AL GRIDO DI "VATTI A SCOPARE TUA NONNA" – L’INSULTO RIVOLTO AL GIOVANE TALENTO NORVEGESE POTREBBE COSTARE AL DIFENSORE EX BARCELLONA, OGGI ALLO SCHALKE, UNA LUNGA SQUALIFICA – VIDEO DA RIDERE
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
UN CORRIDOIO PER NON RESTARE CHIUSI FUORI - DI MAIO E FRANCESCHINI PUNTANO A UN RAPPORTO PRIVILEGIATO CON GERMANIA, RUSSIA E CINA PER CONVINCERE I LORO TURISTI A VENIRE IN ITALIA PER FARE VACANZE ''COVID-SAFE''. MA CONTE NON È COSÌ SICURO, SIA PER RAGIONI DI EPIDEMIA CHE PER I NOTI PROBLEMI NEI RAPPORTI TROPPO STRETTI CON MOSCA E PECHINO…
LA PROVOCAZIONE SUL VACCINO? PER FAR CACCIARE I SOLDI AGLI EUROPEI - IL ''RICATTO'' DELLA SANOFI SERVIVA A STIMOLARE I FINANZIAMENTI PER LA RICERCA. TRUMP HA FIRMATO UN ACCORDO (A CARO PREZZO) PER AVERE IL DIRITTO SUI PRE-ORDINI, COSÌ DA GARANTIRE AGLI AMERICANI LE PRIME DOSI CON SETTIMANE DI ANTICIPO. E OGNI SETTIMANA IN PIÙ DI UNA POPOLAZIONE IMMUNE VALE MILIARDI DI PIL…