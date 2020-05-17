‘LO STIPENDIO CHI TE LO PAGA?’…‘NESSUNO’ - BOTTA E RISPOSTA AL CALOR BIANCO TRA PORRO E IL SINDACO DI FORTE DEI MARMI. LA COLPA? E’ DEL TENNIS - IL GIORNALISTA ATTACCA MURZI PERCHÉ AVEVA APERTO I CAMPI DI TENNIS SOLO AI RESIDENTI: “LO STIPENDIO TE LO PAGANO I TUOI RESIDENTI O I TURISTI?" - "LA REPLICA: NON VENGO PAGATO DA NESSUNO PERCHÉ..." - VIDEO

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Da video.corriere.it

 

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Il sindaco di Forte dei Marmi risponde a Nicola Porro: «Non vengo pagato da nessuno perché ho rinunciato allo stipendio». Il gjornalista lo aveva attaccato in una diretta Facebook perché aveva aperto i campi di tennis solo ai residenti

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