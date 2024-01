LUCA BOTTURA REPLICA A DAGOSPIA E, DOPO AVERCI DATO DEI "PECORELLI SMARRITI" CI ACCUSA DI ESSERE PERMALOSI E PURE COJONI: "A CHIUNQUE PUÒ CAPITARE DI NON COGLIERE L’IRONIA. MI HAI RICORDATO UN’ALTRA BATTUTA DI EROS DRUSIANI: 'I COGLIONI SONO MOLTI PIÙ DI DUE'" - DAGO-RISPOSTA: "CARO BOTTURA, SCRIVERE 'PECORELLI SMARRITI' È UN PO' DA STRONZY. PERCHE' MINO PECORELLI FU CRIVELLATO DALLE PALLOTTOLE. DI 'SMARRITI' CI SONO SOLO I MANDANTI E GLI ESECUTORI DELL'OMICIDIO. GIA' CHE CI SIAMO, DIAMO SPAZIO ANCHE ALLA FREDDURA DEL COMPIANTO ROBIN WILLIAMS: “SEI UN COGLIONE! CE NE VOGLIONO DUE COME TE PER FARE UNA TESTA DI CAZZO!”

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Roberto,

leggo la tua citazione del mio amico Eros Drusiani – “Le merde che si incontrano talvolta si pestano, talvolta si salutano” – con la quale commenti una mia presa in giro, nella rubrichetta satirica che mi onoro di tenere su “La Stampa”, di Giorgia Meloni che ti addebita complotti per far cadere il Governo.

LUCA BOTTURA PARAGONA LA REDAZIONE DI DAGOSPIA A DEI 'PECORELLI SMARRITI'

Non è naturalmente il tuo caso (a chiunque può capitare di non cogliere l’ironia, o di essere permalosi, o magari di avere un collaboratore più realista del re che vuol “difendere” chi non ne ha bisogno) ma mi hai ricordato un’altra battuta di Eros, tra l’altro tra i più sottovalutati autori umoristici italiani: “I coglioni sono molti più di due”. Con immutata stima e auguri di buon lavoro.

Luca Bottura

Dago-risposta:

Caro Bottura,

mino pecorelli

“i coglioni - lode a Drusiani! - sono molti più di due”. E’ vero, siamo circondati. Li si incontra persino allo specchio.

A fare tenerezza sono quei cojoni che non s’accorgono di averla fatta fuori dal vasino e incolpano gli altri per la puzza. A Dagospia l’ironia, anche feroce, è di casa.

Ci hanno vomitato addosso di tutto, in questi anni. Insulti a pioggia, a volte a ragione, con creatività lodevole: la permalosità, visto il compound da cui scriviamo, è un ozio che non possiamo permetterci.

Ma un limite c’è, amatissimo Bottura della satira sott’olio. Essere accostati a segugio.it o a un sito porno ci onora: vuol dire essere utili. Foss'anche per una "manovella" auto-inflitta.

luca bottura 1

Scrivere “Pecorelli smarriti”, però, è un po’ da stronzy. Perché Mino Pecorelli fu crivellato dalle pallottole, di cui una al volto ("firma" con cui i killer esprimono il massimo disprezzo). Di “smarriti” ci sono solo i mandanti e gli esecutori materiali dell’omicidio del giornalista, infangato da troppe allusioni e sospetti.

Puoi capire che persino noi, "collaboratori più realisti del re", nel nostro piccolo, c’incazziamo. Poi ci passa, però. D’altronde, come hai ricordato, “i coglioni sono molti più di due”: troppi per rispondere a tutti. Per te abbiamo fatto un’eccezione: ci smuoviamo solo per i pesi massimi del ramo. Anzi, del tronco.

Già che abbiamo motteggiato con l'ottimo Drusiani, diamo spazio anche alla freddura del compianto Robin Williams: “Sei un coglione! Ce ne vogliono due come te per fare una testa di cazzo!”.

Con immutata stima

La Dago-redazione, più realista del Re

