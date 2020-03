LUCA GUADAGNINO: “PRIMA IL SENTIMENTO NEI NOSTRI CONFRONTI ERA “MI DISPIACE TANTO PER VOI”. E ORA, GUARDA: FRANCIA, SPAGNA, GERMANIA SONO IN ISOLAMENTO - JOE BIDEN AFFERMA CHE IN AMERICA UN SISTEMA SANITARIO NAZIONALE NON FUNZIONEREBBE, EVIDENZIANDO QUANTO NON FUNZIONASSE IN ITALIA. PENSO SIA TERRIBILE CHE UN CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DEGLI STATI UNITI DICA UNA COSA COSÌ INESATTA E DEVASTANTE. IN ITALIA, GRAZIE AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE, STIAMO GESTENDO L’EPIDEMIA E SI SALVANO VITE”

Di Luca Guadagnino raccontato a Hunter Harris

https://www.vulture.com/2020/03/what-luca-guadagnino-is-reading-thinking-about-in-lockdown.html

Guadagnino .Foto- Alessio Bolzoni

Mentre i casi di coronavirus continuano ad aumentare a livello planetario e i governi impongono isolamenti e restrizioni di viaggio, Vulture sta parlando con registi di tutto il mondo su come stanno gestendo questo nuovo modo di vivere, fatto di distanza sociale.

‘’Stiamo affrontando un momento imprevedibile e senza precedenti. Sono a Milano. Nel centro di Milano. Tutto è così rallentato, come del resto in ogni parte del mondo.

coronavirus, a bergamo l'arrivo dei carri funebri al cimitero e' non stop

In America, i nostri amici, fratelli e sorelle, sono all’inizio, esattamente come eravamo noi due settimane fa: ti preoccupi delle persone che sono nel tuo paese ma sei convinto che tanto la cosa non ti toccherà. E poi si diffonde.

Il 22 febbraio, quando le prime due aree in Lombardia sono state definite “zone rosse”, a casa mia c’erano degli amici arrivati dall’America.

coronavirus, supermercati gran bretagna 6

L’indomani mattina sono partiti dall’Italia ed è suonato come “oh, strano”.

E poi, nel giro di una settimana, il contagio si è diffuso fino ad arrivare all’isolamento.

Sono impegnato nella post-produzione di tre differenti progetti. Sto lavorando ad uno spettacolo per l’HBO chiamato Noi Siamo Chi Siamo (We are who We are).

Ho prodotto un film diretto da Ferdinand Cito Filomarino con John David Washington intitolato Nato Per Essere Ucciso (Born to be Murdered).

Ho quasi finito il documentario Salvatore Il Calzolaio dei Sogni, sulla vita del grande stilista Salvatore Ferragamo.

luca guadagnino foto di bacco

La tecnologia aiuta molto perché puoi lavorare e confrontarti a distanza, come stanno facendo tutti in questa condizione di isolamento. Ho lavorato molto in Svezia e in Francia perché i miei collaboratori sono là.

Prima dell’isolamento il sentimento nei nostri confronti era “oh ragazzi. Mi dispiace tanto per voi”. E ora, guarda: la Francia è in isolamento, la Spagna è in isolamento, l’Austria è in isolamento, la Germania è in isolamento.

È veramente strano essere i primi, non ti vedi come ti sei sempre immaginato, ma allo stesso tempo hai un senso etico di responsabilità, di comunione e di collettività che ti permette di capire che devi farlo.

La primavera sta esplodendo. Sono nel mio salotto e ho queste grandi finestre. Sono fortunato perché la stanza è grande e anche la casa. Dalle finestre vedo entrare la luce e vedo foglie e fiori sbocciare. Di solito in primavera esci, vivi la natura e fai vita sociale. La città è vuota. Lo vedo dalla mia finestra.

Un Cowboy con mascherina si esibisce a Times Square

Realizzi che ci vuole veramente tanta forza di volontà per non farsi danneggiare da queste misure estreme ed è emozionante vedere che, in qualche modo, stiamo reagendo, lavorando e cercando di limitare i danni.

Questa esperienza che stai condividendo con tutti, con tutti quelli che sono in isolamento in Italia, ti fa sentire meno solo. E presto questo esempio verrà seguito in tutto il mondo.

coronavirus berlino

Ho appena ricevuto una email dagli amici di New York che mi informano della chiusura di negozi, cinema, e così via. Le foto che vedo delle altre città nel mondo mi ricordano le città italiane. Per me sembra un po’ una distopia futuristica, come in The Man Who Fell to Earth, come l’Omega Man o come il finale del grande film di John Carpenter in The Mouth of Madness.

Esco solo una volta al giorno per comprare i giornali. Sono andato a vedere L’uomo invisibile a Parigi dieci o dodici giorni fa, ed è stato l’ultimo film che ho visto al cinema.

coronavirus chicago

Sono andato al ristorante forse il 3 o il 5 marzo. Quella è stata l’ultima volta che ho cenato in un ristorante. Sto leggendo un libro molto bello di Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou, un docente di politica internazionale. È intitolato La Teoria dell’ISIS: violenza politica e la trasformazione dell’ordine globale. È un libro fantastico.

Guardo film. Finalmente sono riuscito a vedere Waves (Le onde della vita), dove recita Kelvin Harrison Jr, che ritengo sia tra gli attori più intelligenti che lavorano oggi. Mi piace davvero tanto, ed è stato meraviglioso vedere un’altra sua interpretazione.

coronavirus cina

Sto pensando di guardare tutti i film del grande regista taiwanese Edward Yang.

È molto importante che le persone capiscano — che i leader capiscano — che non è un problema italiano, così come non era un problema cinese.

È una pandemia, e prima o poi colpirà duramente dappertutto.

La regione cinese di Hubei era solo due mesi in anticipo, poi la Corea del Sud, il Giappone, poi l’Iran, poi l’Italia, e ora stiamo vedendo che si sta diffondendo ovunque.

La cosa peggiore che può accadere è la negazione, un errore di valutazione o compiacenza.

BIDEN SANDERS

Dobbiamo capire che questo problema riguarda tutto il mondo e ognuno di noi è a rischio.

Joe Biden, in un dibattito con Bernie Sanders, ha affermato che in America un sistema sanitario nazionale non funzionerebbe, evidenziando quanto non funzionasse in Italia. Sanders, invece, sostiene che in America, dove il sistema sanitario è totalmente privato e for-profit, debba esserci un sistema sanitario pubblico.

Penso sia terribile che un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti dica una cosa così inesatta e devastante.

bernie sanders joe biden

In Italia, grazie al sistema sanitario nazionale, stiamo gestendo l’epidemia e si salvano vite. Le persone non sono ignorate ma sottoposte a controlli, e anche chi non può permettersi un’assicurazione sanitaria può andare in ospedale gratuitamente.

Negli ultimi 25 anni, il liberalismo nel mondo ha permesso la privatizzazione di servizi cruciali e fondamentali come la sanità nazionale, e questo è grave.

Non voglio prevedere un problema serio per l’America, ma credo che sarà molto complicato perché le persone meno benestanti affronteranno tempi difficili e le risposte dal governo sono minime. Ma forse si sveglieranno.

Spero che la modalità di diffusione del virus faccia capire a tutti noi che è importante riflettere e continuare a svolgere il nostro lavoro.

marco giusti e luca guadagnino

È un nemico invisibile. Sono spaventato? Non lo so. Lo sarei se fossi più vecchio, onestamente. Sono spaventato per le persone che amo.

ANNA DAGO E GUADAGNINO