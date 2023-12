LUCIO PRESTA E AMADEUS DIVORZIANO 2 MESI PRIMA DI SANREMO MA SOPRATTUTTO A POCHI GIORNI DEL CAPODANNO IN CALABRIA (REGIONE DELL’AGENTE) - SOLO DIECI GIORNI FA "ARCOBALENO TRE", SOCIETÀ DI "BRUCIO" PRESTA, PROMUOVEVA SU INSTAGRAM L'EVENTO PRESENTATO DA AMADEUS. UN DETTAGLIO CHE LASCIA INTENDERE COME LA ROTTURA SIA RECENTE - CHE FARÀ ORA AMADEUS? CAMBIERÀ AGENTE PRIMA DEL FESTIVAL AFFIDANDOSI A BEPPE CASCHETTO, ALLA “FRIENDS & PARTNERS” OPPURE...?

Marco Zonetti per Dagospia

Il lunghissimo e aureo sodalizio tra Amadeus e l'agente Lucio Presta titolare della Arcobaleno Tre sarebbe quindi giunto al capolinea. La notizia girava nell'aria pre-natalizia dei corridoi Rai, fra uno sfavillio di lucine colorate e uno scintillio di capelli d'angelo, ed è stata pubblicamente ventilata per la prima volta ieri sera su Twitter e su TvBlog dal giornalista Massimo Galanto, poi confermata stamattina dall'articolo di Claudio Plazzotta su Italia Oggi.

Un connubio fortunatissimo che ha visto il conduttore televisivo, spalleggiato dal potente agente, infilare una sequela di successi strepitosi quali le ultime quattro edizioni del Festival di Sanremo, ma anche i trionfi di ascolti dei Soliti Ignoti e di Affari Tuoi, che - malgrado la formula ormai desueta dei "pacchi" - macina ancora oltre cinque milioni di spettatori ogni sera su Rai1.

La notizia del "divorzio" fra Amadeus e Presta giunge poco più di due mesi prima di Sanremo, e - nell'imminenza - pochi giorni prima del Capodanno Rai, "L'Anno che Verrà", che quest'anno per giunta andrà in onda da Crotone, in Calabria, la regione natale dell'agente di spettacolo.

E dire che solo dieci giorni fa la stessa Arcobaleno Tre, la società di Presta, promuoveva ancora su Instagram l'evento presentato da Amadeus, lasciando intendere che la rottura fra i due potrebbe essere piuttosto recente. Senz'altro sulla pagina ufficiale della Arcobaleno Tre, tra le fotografie degli artisti rappresentati non figura più quella di Amadeus. Un dettaglio non così determinante, tuttavia, visto che mancano anche le foto di molti attuali protégé di Presta, quali per esempio Nunzia De Girolamo, Myrta Merlino, Barbara D'Urso e così via.

Se l'addio dovesse essere definitivo e se non vi fossero riconciliazioni, assisteremo quindi alla prima prova di Amadeus senza Presta fra soli otto giorni, durante il Capodanno Rai. Preludio al prossimo Festival di Sanremo, che rappresenta come ogni anno l'evento più importante per la Rai dal punto di vista degli introiti pubblicitari.

Se il divorzio fosse sancito irrimediabilmente, Amadeus cambierà agente prima della prossima kermesse, magari affidandosi all'altrettanto potente Beppe Caschetto (agente di Fabio Fazio, più volte alla guida di Sanremo) o alla Friends & Partners, che rappresentava il predecessore Claudio Baglioni?

O, in alternativa, il "re Mida" dei conduttori sceglierà di fare l'agente di se stesso nella più totale indipendenza, sfidando indomito il futuro sempre incerto di chi lascia la strada vecchia per la nuova? Del resto, come scrive Esopo ne Il lupo e il cane, "meglio la fame, piuttosto che il peso del collare".

Non ci resta che attendere gli sviluppi, dei quali sarà data forse un'anteprima fra otto giorni, emblematicamente lasciandosi alle spalle l'anno vecchio e accogliendo l'anno nuovo con tutto ciò che esso avrà in serbo.

