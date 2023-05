17 mag 2023 13:36

LUIGI BISIGNANI E PAOLO MADRON SCRIVONO A DAGOSPIA: “CARO DAGO, A ‘DOMANI’ FORSE HANNO LA CODA DI PAGLIA…E MAGARI AVRANNO GIÀ SPIATO IN TIPOGRAFIA, ANCHE SE DICONO DI NON AVERLO FATTO, LE 16 PAGINE DEL CAPITOLO SU GIORGIA E LA PASSIONE PER GLI 007. AH SAPERLO…COME SCRIVI SEMPRE TU” - PAOLO MADRON: “A ‘DOMANI’, ‘I POTENTI AL TEMPO DI GIORGIA’ NON LO HANNO LETTO. NEMMENO IL CAPITOLO SUI SERVIZI SEGRETI, CHE DI CERTO TROVERANNO ASSAI INTRIGANTE…”