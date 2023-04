https://video.corriere.it/cronaca/influencer-luis-sal-video-polemiche-cui-mangia-croissant-parigi-gli-scontri/0dd1f8fa-d888-11ed-a8f9-e221e4e860de

Ivan Rota per Dagospia

fedez luis sal

83 anni lei, 20 anni: il duetto Mina e Blanco in Un Briciolo Di Allegria ha scatenato i fan. Una scelta furbissima per la cantante che appare solo come una sagoma con lunghe trecce. Il video è stato diretto da Simone Peluso ed è un coraggioso omaggio ai film noir in bianco e nero come un omaggio a Robert Wise e alla RKO. È stato girato a Villa Augusta ad Ariccia, in provincia di Roma. Blanco comunque questa volta non distrugge fiori.

Blanco, ancora incredulo, ha chiosato: “Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso”.

chiara ferragni

Qualche tempo fa Apple ha annunciato una nuova serie TV comedy che vedrà protagonisti i due grandi amici Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Ospite del podcast “Let’s Talk Off Camera” di Kelly Ripam, l’attore premio Oscar per Dallas Buyers Club ha rivelato che la serie si intitola “Brother From Another Mother”.

Mentre il titolo dello show evoca l’amicizia nella vita reale di McConaughey e Harrelson, l’attore si è lasciato sfuggire che in realtà si sta chiedendo se non siano veramente fratelli. Tutto nasce dalla confidenza che la madre di McConaughey ha fatto al figlio spiegando che conosceva il padre di Harrelson intimamente.

Luis Sal é ricomparso su You Tube, dopo una lunga assenza, con un video “Best croissant in Paris” in cui assaggia dolci mentre la città è invasa dai manifestanti. Scelta discutibile, ma lui crede di essere un genio. É scomparso invece dal podcast Muschio Selvaggio che conduceva con Fedez, ora rimasto solo. Una lite tra i due? Il rapper non è nuovo a litigi con colleghi: basti pensare a J Ax e Fabio Rovazzi.

woody harrelson e matthew mcconaughey

Fabrizio Corona aveva sparso la voce che tra Fedez e Luis Sal ci fosse più di un’amicizia. Chiara Ferragni si sarebbe arrabbiata e avrebbe detto al marito: o lui o me. Ci sovviene che non ci siano fatti sentimentali, ma voglia di Sal di allontanarsi da Fedez professionalmente per diventare un artista non omologato. C’é peró da dire che la concomitanza degli eventi é alquanto strana.

“Calenda e Renzi? Più che un matrimonio é stata una sveltina”: questa la battuta di Fiorello a Viva Rai Due davanti al cartonato del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. E poi: “ La crisi tra Calenda e Renzi continua: siamo già alla seconda stagione su Rai Play.” E poi Fasma canta: “Cazzo se ti amo” con ballerino che lo accarezza e si sbatte davanti a lui. Il Moige interviene dicendo che ha detto cazzo dieci volte: uno scherzo di Fiorello.

stefania orlando

Tra poco torna Carlo Conti su Rai Uno con I Migliori Anni e sembra condurrà in solitaria e non come successo anni orsono con Anna Tatangelo. Potrebbe esserci una sorpresa: il suo nome é Stefania Orlando. Sarebbe una scelta furba: la Orlando é molto seguita sui social a amata dai giovani.

Pare che Raoul Bova non abbia troppo gradito la lampada super-sexy ballata dalla sua Rocio Munoz Morales con Angelo Madonia, compagno di Ema Stockholma…

Arturo Artom ha ospitato Alessandro Maria Ferreri e Marco Bonaldo per la 'Special Edition' del CenacoloArtom in occasione della seconda ristampa del Libro “15 chefs fuori posto” : il tutto da Identità Golose a Milano. Interessante e unico lo “speache” del grande fisico Stefano Buono, Ceo di newcleo, che ha parlato delle nuove frontiere della medicina nucleare e di soluzioni energetiche. Tra gli ospiti Chiara Boni e Alessandra Repini reduce dal successo di The Italian Lady”.

stefania orlando 1

Maria Rosito, la Manager della ristorazione, investe su un grande progetto nobile: Italia Green Film Festival. La paladina del green dalla ristorazione approda anche al cinema riconosciuto e patrocinato anche dal Parlamento europeo e dall’UNESCO. Da oggi Roma si tinge di verde con l'inizio del Festival. Secondo Sergio Battista, Alberto Ciarafoni, Ira Conti e Roberto Ramazzotti della giuria, questo è l'anno dei record, con il maggior numero di opere arrivate. Pierre Marchionne é Art Director e Creative del Italia Green Film Festival.

blanco mina stefano buono maribel lopera artiro artom ema stokholma 3 bozzetti repini voronkina artom rocio angelo madonia