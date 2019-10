RING LETALE – IL PUGILE AMERICANO DAY NON CE L'HA FATTA: E’ IL TERZO MORTO IN 3 MESI, IL DOTTORE DEI PUGILI STURLA: "NON UCCIDONO SOLO I PUGNI. IL VERO KO NASCE DA DISIDRATAZIONE E DIETE ERRATE. SE ESAGERI CON LE SAUNE PER PERDERE PERSO…- VEDO ALTRI ERRORI MACROSCOPICI: BORSE DEL GHIACCIO USATE MALE, PALAZZETTI A 35 GRADI E…"