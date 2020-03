A LUME DI CANDELA - A MILANO GIRA LA VOCE DI UN NUOVO FLIRT DI EROS RAMAZZOTTI DOPO LA SEPARAZIONE CON MARICA PELLEGRINELLI. SI TRATTA DI UNA CONDUTTRICE RAI, DECISAMENTE PIÙ GIOVANE DI LUI, CHE L'ANNO SCORSO AVEVA RIVELATO DI ESSERE TORNATA SINGLE. MA L'ARTISTA ROMANO NON VUOLE ASSOLUTAMENTE CHE SI PARLI DELLA SUA VITA PRIVATA: SU INSTAGRAM HA RUGGITO…

Giuseppe Candela per Dagospia

eros ramazzotti

"Adesso tu"? Per dirla con una sua canzone magari non sarà "Una storia importante" ma un flirt sicuramente vissuto "Fuoco nel fuoco". A Milano gira voce che il cantante Eros Ramazzotti avrebbe iniziato una nuova frequentazione dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. Mica deve puntare alla castità, verrebbe da dire. Sul nome in questione le bocche sono cucitissime ma fioccano gli indizi. E che indizi! Stiamo parlando di una conduttrice Rai, sicuramente più giovane dell'artista romano. Incontri ravvicinati segretissimi, aggiunge una gola profonda.

eros ramazzotti

Ramazzotti in questo momento non gradirebbe l'esposizione della sua vita privata, non vuole finire nel mirino del gossip dimenticando forse il prezzo del successo e la normale curiosità gossippara. Nelle scorse settimane il settimanale Chi aveva pubblicato le foto del cantante noto ai bordi periferia con Valentina Bilbao, una pittrice venezuelana. Apriti cielo!

Era arrivata la reazione durissima dell'artista romano su Instagram: "Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip?? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti". Eros sta davvero vivendo una frequentazione passionale con una conduttrice Rai? Il nome per ora è avvolto nel mistero…

EROS RAMAZZOTTI SU INSTAGRAM eros ramazzotti marica pellegrinelli marica pellegrinelli eros ramazzotti eros ramazzotti vanity fair eros ramazzotti vanity fair eros ramazzotti eros ramazzotti vanity fair pino daniele eros ramazzotti jovanotti verdone eros ramazzotti eros ramazzotti eros ramazzotti e i nastrini arcobaleno eros ramazzotti