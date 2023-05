CASA RAFFAELLA CARRA'

Giuseppe Candela per Dagospia

SALTA LA SERATA EVENTO PER RAFFAELLA CARRA', ECCO CHI AVREBBE DOVUTO CONDURLA

Rai Pubblicità ha annunciato qualche giorno fa una serata evento per celebrare Raffaella Carrà, prevista in palinsesto il prossimo 17 giugno. In realtà lo show di cui si parla da tempo quasi certamente non andrà in onda, destinato a un nuovo slittamento. Chi avrebbe dovuto condurlo? Ve lo sveliamo noi: Fabio Fazio.

BALLANDO CON LE STELLE, MILLY CARLUCCI "CORTEGGIA" WANDA NARA

milly carlucci prima alla scala 2022.

Milly Carlucci lavora tutto l'anno al cast di Ballando con le Stelle. Lo show ballerino, successo del sabato sera targato Rai1, tornerà in onda il prossimo ottobre. Il nostro Alberto Dandolo ha già svelato la partecipazione del giornalista Antonio Caprarica, la conduttrice avrebbe messo nel mirino un nome "internazionale" amato dal mondo gossipparo: Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi ha partecipato allo show nell'ultima stagione come ballerina per una notte. La trattativa, ancora in una fase iniziale come per tutti gli altri nomi circolati, andrà in porto? Molto dipenderà anche dal cachet...

wanda nara

TIM SUMMER HITS, COME DAGOANTICIPATO FUORI DE MARTINO. IN POLE POSITION FABRIZIO BIGGIO

Dagospia aveva anticipato nelle scorse settimane l'arrivo della seconda stagione del Tim Summer Hits. Il programma, dopo il successo della prima edizione, tornerà con la riconfermatissima Andrea Delogu ma, come già svelato, senza Stefano De Martino. Indiscrezione che il conduttore ha confermato a FqMagazine. Chi prenderà il suo posto? In pole position ci sarebbe Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello a Viva Rai2 e reduce dall'esperienza in coppia con Ambra Angiolini sul palco del Primo Maggio. Biggio ha già lavorato con Andrea Delogu nel programma Stracult di Marco Giusti.

stefano de martino

HOLLYWOOD REPORTER ROMA, CI LAVORANO ANCHE I FIGLI DI CONCITA DE GREGORIO

Editorialista, conduttrice e direttrice. I mille impegni di Concita De Gregorio che ha aggiunto una nuova sfida: la guida di "The Hollywood Reporter Roma". Può però contare sul supporto dei suoi figli, due dei quali collaborano proprio con la testata. Si tratta di Lorenzo e Pietro Cecioni, nati dall'amore con il collega Alessandro Cecioni.

MINA SETTEMBRE 3, I DUBBI DI SERENA ROSSI AGITANO RAI FICTION

concita de gregorio

La penna di Maurizio De Giovanni, il volto di Serena Rossi. La fiction Mina Settembre ha garantito a Rai1 ottimi ascolti, tanto da lavorare subito alla terza stagione. Proprio dalle parti di Rai Fiction c'è agitazione, il motivo? I dubbi dell'attrice protagonista per il tris. La bella Serena, molto impegnata tra cinema e tv, pur essendo legata a questo ruolo vorrebbe concentrarsi su altri progetti. La Rai non può rinunciare a un titolo di successo e farà di tutto per convincerla. La fumata bianca, assicurano fonti interne, arriverà.

roberto sergio

SERGIO FUTURO AD RAI, TUTTI CERCANO PIER FERDINANDO CASINI

Come mai Pierferdinando Casini da ieri pomeriggio riceve una pioggia di telefonate dagli ambienti televisivi? Sarà mica per il suo storico legame di amicizia con il futuro amministratore delegato della Rai Roberto Sergio? Il dirigente, ora quota Fdi, era arrivato a Viale Mazzini proprio grazie a Pierfurby.

andrea purgatori foto di bacco (2)

LA7 E IL MESSAGGIO A GILETTI: PURGATORI AL LAVORO DA MESI SU SPECIALI SULLE STRAGI DI MAFIA

È calato il silenzio sul caso Giletti. Tra le versioni discordanti di La7 e del conduttore torinese. La tv di Urbano Cairo ne approfitta per lanciare un messaggio annunciando uno speciale di Atlantide dedicato alle stragi di mafia. Quasi a voler confermare che l'argomento sulle storie delle cosche non è tabù per La7. Lo speciale di Purgatori potrebbe andare in onda il 22 o il 29 maggio. Ma, questo quello che sottolineano dalle parti della tv di Cairo, ci lavorano da quasi sei mesi.

mara venier

MARA VENIER ALLA CONDUZIONE DI "UNA VOCE PER PADRE PIO". SALTA "DOMENICA IN" DA NAPOLI

Per il terzo anno consecutivo sarà Mara Venier a condurre "Una voce per Padre Pio", il concerto a scopo benefico in onda da Pietrelcina. Proprio la registrazione dello show, fissata a inizio giugno, ha complicato altri piani. E' infatti svanita per questioni organizzative l'idea di realizzare l'ultima puntata di Domenica In il prossimo 11 giugno dalla Rai di Napoli.

GIGI DALESSIO CON IL FIGLIO LDA

D'ALESSIO E LDA, L'INCONTRO PADRE-FIGLIO (DI NUOVO) IN TV

Ci risiamo. Un nuovo incontro sul piccolo schermo per Gigi D'Alessio e suo figlio Luca. Lda, dopo Amici e il Festival di Sanremo, tornerà con suo padre sul palco di Piazza Plebiscito nei concerti previsti a fine maggio. Sarà tra gli ospiti della serata che sarà trasmessa su Rai1, con un probabile cambio di data causa sciopero. Lda figurava tra gli ospiti già lo scorso anno e ha raggiunto il padre per una sorpresa anche a "The Voice Kids".

ARENA SUZUKI, ARRIVANO GLI ANNI 2000

Nel sabato sera di Rai1 della prossima stagione torna Amadeus. "Arena Suzuki" avrà nuova edizione ovviamente dall'Arena di Verona e occuperà il sabato sera della rete ammiraglia per tre settimane, le registrazioni sono fissate per il prossimo 18, 19 e 20 settembre. Una novità c'è: agli anni 60, 70, 80 e 90 si aggiungeranno gli anni 2000.

fedez col nuovo look

FEDEZ-GREGORACI, STAFFETTA MUSICALE NEL MARTEDI' SERA DI ITALIA1

Italia 1 punta sul martedì sera musicale. Una staffetta che partirà con la seconda edizione di "Love Mi", il concerto benefico di Fedez sarà condotto da Mariasole Pollio e Max Angioni. Dal 4 luglio spazio alla nuova edizione di "Battiti Live", possiamo anticipare la riconferma dei conduttori Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

INDOVINELLI

1) Dicono che un concorrente del Grande Fratello Vip sia furioso. Era convinto che dopo la partecipazione al reality avrebbe continuato il suo impegno professionale in tv. Ma qualcosa è andato storto. Chi è?

elisabetta gregoraci

2) La moglie di un noto attore, famosa più per il legame amoroso che per il suo curriculum, è scatenata. Pretende una fortissima copertura sui media e una cover al mese. Il suo ufficio stampa è disperato. Di chi stiamo parlando?

3) La showgirl riceve diversi inviti negli show Rai ma la sua agenzia ha fermato tutte le sue ospitate: "Se la vogliono devono darle un programma". Chi è?