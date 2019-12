Giuseppe Candela per Dagospia

LA VITA IN DIRETTA "CORTEGGIA" GIOVANNA CIVITILLO (MOGLIE DI AMADEUS) PER SANREMO

Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Amadeus lavora alla formazione del cast televisivo e musicale della kermesse tra indiscrezioni e smentite. In Riviera dal 4 all'8 febbraio al suo fianco per sostenerlo ci sarà anche sua moglie Giovanna Civitillo, l'ex volto de L'Eredità avrebbe ricevuto una proposta di collaborazione per la settimana festivaliera da La Vita in Diretta che la vorrebbe nel cast fisso per l'intera settimana. Accetterà?

ZALONE E LA STRATEGIA PER "TOLO TOLO": NIENTE PROMOZIONE IN TV

Checco Zalone è stato ospite di Rosario Fiorello a Viva RaiPlay nei giorni scorsi e questa dovrebbe essere la sua unica ospitata televisiva promozionale. Il comico pugliese avrebbe deciso, salvo colpi di scena, di non concedere ospitate lancio per "Tolo Tolo", in uscita nelle sale il 1 gennaio.

RICORDATE GIUSEPPE POVIA? HA UN FAN D'ECCEZIONE: MARCELLO FOA

Ricordate Giuseppe Povia? Il cantante "sovranista" negli ultimi mesi è apparso diverse volte come ospite nei programmi in onda sulle reti Rai, in passato era finito nel mirino per le sue discusse posizioni sull'omosessualità, sui vaccini e perfino sui terremoti. Sembra che il cantante annoveri tra i suoi fan un nome d'eccezione: il presidente della Rai Marcello Foa. Sarà vero?

CASIMIRO LIETO TORNA IN LIBERTA' PER MOTIVI DI SALUTE

L'autore televisivo Casimiro Lieto era stato arrestato il 18 ottobre nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria relativa a un presunto sistema di corruzione per pilotare sentenze tributarie a favore di alcuni soggetti. Nei giorni scorsi Lieto, stretto collaboratore negli anni scorsi della conduttrice Elisa Isoardi, ha ottenuto una revoca degli arresti domiciliari per motivi di salute. Dopo la notizia dell'arresto la Rai aveva immediatamente interrotto il suo rapporto di collaborazione, l'autore nei mesi scorsi era stato vicino alla direzione di Rai1 in quota Salvini.

PARDO "BALLERINO" TRA LE RETI NON GRADISCE LO SPOSTAMENTO DI TIKI TAKA

A Cologno Monzese gira voce che il giornalista Pierluigi Pardo non avrebbe preso affatto bene l'ennesimo spostamento di Tiki Taka, il programma dopo la messa in onda su Canale 5 e Italia 1 da gennaio traslocherà su Rete 4. Il giornalista avrebbe espresso ai vertici il suo dissenso ma la decisione è ormai presa.

BIANCA GUACCERO TORNA NEL SABATO SERA DI RAI1 (E PER IL FUTURO...)

Rai1 punta ancora su Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, "Una storia da cantare", dopo i buoni ascolti ottenuti nelle scorse settimane, tornerà in onda nel sabato sera della rete ammiraglia Rai per due nuove puntate. A Viale Mazzini c'è chi vorrebbe assicurare uno spazio alla bella Bianca su Rai1 anche nella prossima stagione, sarà vero?

BASSI ASCOLTI PER CONTO ALLA ROVESCIA, FUTURO A RISCHIO PER IL QUIZ DI GERRY SCOTTI

Il nuovo game show Conto alla rovescia non sta ottenendo i risultati sperati, è fermo da qualche giorno al 16% di share, molti punti sotto il competitor di Rai1 L'Eredità. Canale 5 ha scelto di testare il nuovo quiz con Gerry Scotti per aggiungere un titolo nel preserale evitando di usurare Caduta Libera e Avanti un altro ma anche The Wall. A Cologno Monzese non sarebbero però soddisfatti dei risultati sul fronte auditel e Conto alla rovescia potrebbe finire in soffitta senza far ritorno in onda.

INDOVINELLI

1) La discussa conduttrice Rai per mostrare a tutti la sua forza "politica" aziona il vivavoce mentre al telefono chiacchiera con un noto leader politico. Nei corridoi di Viale Mazzini l'atteggiamento della signora non è passato inosservato. Di chi stiamo parlando? Indizio: non si tratta di Elisa Isaordi.

2) La giornalista è andata su tutte le furie alla Prima della Scala, il motivo? L'ex del suo compagno era apparsa su tutti i siti di informazione mentre il suo look era stato ignorato. Dopo qualche telefonata la situazione è tornata alla calma e ha ottenuto lo spazio sperato. Chi è?

3) La famosa conduttrice, non più giovanissima, avrebbe perso la testa per un giovane influencer. I loro incontri non sarebbero solo "professionali".

