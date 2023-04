COME MAI UN NOTO CALCIATORE HA DETTO SÌ A UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA NON DI PRIMISSIMO PIANO?

Giuseppe Candela per Dagospia

Nei giorni scorsi la giornalista si è schierata contro suo suocero, Carlo De Benedetti, per difendere Giorgia Meloni ed ha fatto pace con l'ex nemica Daniela Santanché. Ferrari potrebbe tornare presto nella squadra che segue la Nazionale di Mancini e ottenere alla guida di un titolo sportivo di punta: 90° minuto o La Domenica Sportiva?

blanco distrugge tutto a sanremo 2023

CASO BLANCO, AMADEUS ASCOLTATO DALLA DIGOS COME PERSONA INFORMATA SUI FATTI

La priorità della giustizia italiana? Blanco. All'Ariston il cantante aveva dato scandalo danneggiando gli arredi floreali presenti sul palco, scusandosi il giorno dopo. La Procura di Imperia aveva aperto in tempi record un'indagine nei confronti di Riccardo Fabbriconi, questo il suo vero nome, con l'accusa di danneggiamento.

amadeus e i fiori distrutti da blanco sanremo 2023

Dagospia può svelare che nei giorni scorsi alla Digos di Milano è stato avvistato Amadeus, il conduttore pare sia stato ascoltato proprio il caso Blanco e il mistero dei fiori. Ovviamente non risulta tra gli indagati ma è stato sentito, in virtù del suo ruolo di direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023, come persona informata sui fatti.

QUARTO GRADO E LE IENE, TENSIONE ALLE STELLE A MEDIASET

Antonino Monteleone 3

Tensione alle stelle a Cologno Monzese. Da una parte Le Iene, dall'altra Quarto Grado. Uno scontro esploso da tempo tra il programma di Davide Parenti e la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, ora trasceso con il caso di Erba. Su Rete 4 certi della colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, su Italia 1 certi della loro innocenza.

Così l'inviato Monteleone prima rilancia e smentisce in onda un articolo di Nuzzi poi attacca sui social: "Non ve la prendete, non studiano. (...) Il conduttore de La Corrida me lo ricordavo diverso. Ma come mai l'hanno messa su Rete 4? Quando entra quello coi campanacci?", per poi aggiungere un'altra offesa "Quarto Sfondone".

gianluigi nuzzi foto di bacco (5)

Fonti Mediaset spiegano che il programma di Rete 4 non avrebbe gradito la scelta de Le Iene di fiondarsi, con metodi che giudicano discutibili e poco giornalistici, sulla cronaca nera. Il caso sarebbe arrivato anche ai piani alti, qualcuno interverrà?

DUE SERATE DE 'IL VOLO' SU CANALE 5, ALLA CONDUZIONE FEDERICA PANICUCCI

"Tutti per uno" è il grande evento dell'Arena di Verona con protagonisti i tre ragazzi de Il Volo: Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Si svolgerà l'1 e il 3 maggio ma sarà trasmesso successivamente su Canale 5 con una carrellata di ospiti (da Venditti a Gianna Nannini, da Panariello a Madame) e con un volto dell'azienda del Biscione alla conduzione. A presentare le due serate evento sarà Federica Panicucci, volto di Mattino 5 e Back to school, quest'ultimo in onda con bassi ascolti su Italia 1.

ilary blasi isola dei famosi

SCONTRO TOTTI-BLASI, LA CONDUTTRICE FURIOSA CON IL CORRIERE DELLA SERA

Un "non detto" noto tra gli addetti ai lavori. A Milano raccontano dello stupore, per non dire rabbia, di Ilary Blasi e del suo team per gli articoli pubblicati dal Corriere della Sera. La conduttrice, fin dal primo giorno, avrebbe notato una linea che dalle sue parti definiscono "pro Totti", ricostruzioni o notizie che i legali hanno dovuto in alcuni casi smentire, affidando la replica al "competitor" Repubblica.

ILARY BLASI FRANCESCO TOTTI

"Non riescono a chiamarla nemmeno conduttrice, parlano di lei come ex letterina", filtra dagli ambienti milanesi dove ricordano che Totti ha rilasciato la prima e unica intervista proprio al Corsera.

Nei giorni scorsi dopo le prime decisioni del tribunale Repubblica e Messaggero avevano puntato sul "pareggio" tra il Pupone e la conduttrice, con gli altri convinti della vittoria di Ilary: "Totti è sconfitto, niente cucchiaio" (Giornale), "Ilary vince il primo round" (Tempo), "Il giudice le dà ragione, Ilary ha trovato l'isola del tesoro" (Libero). L'unico quotidiano a non avere dubbi? Il Corriere della sera: "Il giudice scontenta Blasi".

orietta berti foto di bacco (5)

GRANDE FRATELLO, ORIETTA BERTI VERSO IL BIS

A settembre 2023 Alfonso Signorini tornerà alla guida di nuova edizione del Grande Fratello. Per il reality, come Dagoanticipato, un ritorno al passato con una durata ridotta e la presenza di concorrenti nip. Una piccola rivoluzione che potrebbe riservare diverse sorprese, al fianco di Signorini dovrebbe esserci ancora una volta Orietta Berti. La cantante pare sia pronta per il bis (Dagospia ha svelato il suo cachet di 10 mila euro a puntata), il contratto della cantante, com'è noto, prevede anche la realizzazione di uno show in due puntate che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione.

ilary blasi a verissimo 6

L'ISOLA DEI FAMOSI, LA MANAGER DEL BABY FIDANZATO DI CECCHI PAONE È PAMELA PERRICCIOLO

Alessandro Cecchi Paone è sbarcato in Honduras con il baby fidanzato Simone Antolini, trentotto anni di differenza. Volete sapere chi si occupa della gestione social e televisiva del ragazzo marchigiano? La società Dreaming Management di Pamela Perricciolo. Fu Donna Pamela, ex manager di Pamela Prati.

ORIETTA BERTI GF VIP

RAI SPORT, IN ARRIVO PROGETTI IMPORTANTI PER PAOLA FERRARI

Paola Ferrari ha raccontato ovunque del suo esilio (paroloni!) da RaiSport per un anno, complice un clima certamente non idilliaco con l'ex direttrice Alessandra De Stefano che ha deciso di puntare su altri nomi, anche in tema di Nazionale.

Il vento (anche politico) è cambiato. De Stefano non è più alla direzione ed è volata a Parigi per occupare la poltrona di corrispondente e Paola Ferrari si prepara a nuovi importanti progetti.

ALBERTO ANGELA INCONTRA ANDREA BOCELLI SU RAI1

paola ferrari

Il prossimo 3 maggio Rai1 trasmetterà una puntata speciale di "Ulisse", Alberto Angela in "La Corona di Windsor" incontrerà Andrea Bocelli. Domenica 7 maggio sarà l'unico artista italiano a partecipare al concerto di incoronazione di re Carlo III.

INDOVINELLI

1) A Roma nei giorni scorsi sono stati avvistati insieme il noto editorialista di destra e il potente editore. Una semplice chiacchierata o sul piatto una direzione importante? Chi sono?

2) La showgirl per mancanza di show starebbe smuovendo mari e monti per ottenere incontro con un nome di peso della Lega. A lui vorrebbe spiegare la sua complessa situazione professionale. Di chi stiamo parlando?

3) Come mai un noto calciatore ha detto sì a una campagna pubblicitaria non di primissimo piano? 600 mila motivi, in euro. Di chi si tratta?

