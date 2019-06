UNA NUOVA SPERANZA – C'È UN FARMACO CHE POTRÀ AUMENTARE LA SOPRAVVIVENZA DELLE DONNE CON UN TUMORE AL SENO FINO AL 70% - SI CHIAMA RIBOCICLIB ED È IL RISULTATO DI UNO STUDIO A CUI HANNO PARTECIPATO ANCHE ALCUNI CENTRI ITALIANI – “GLI EFFETTI COLLATERALI NON IMPEDISCONO ALLE PAZIENTI DI VIVERE NORMALMENTE E TIRARE SU UNA FAMIGLIA. E I CAPELLI NON CADONO” – PER ORA IN ITALIA È STATO APPROVATO SOLO PER LE DONNE IN POST MENOPAUSA, MA…