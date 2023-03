laura tecce 1

Giuseppe Candela per Dagospia

RAI3 LANCIA UN ALTRO TALK SHOW. IN SECONDA SERATA SU RAI2 NUOVI PROGRAMMI PER LAURA TECCE E MONICA SETTA

La direzione Approfondimenti lavora a un nuovo talk show. Un prodotto destinato al prime time estivo di Rai3, al martedì sera dopo lo stop a "CartaBianca". Lo scorso anno un tentativo, poco fortunato, era stato fatto con "Filorosso" guidato da Giorgio Zanchini e Roberta Rei. Chi ci sarà alla conduzione? Lavori in corso.

monica setta matteo salvini

Novità anche per la seconda serata di Rai2 dove arriverà "Underdog-Ho vinto la scommessa" condotto dalla giornalista Laura Tecce. Interviste a imprenditori, sportivi, giornalisti e politici. Dieci puntate, cinque previste a giugno e cinque a settembre. A proposito di novità sarebbe in arrivo sempre, nella seconda serata di Rai2, un'altra trasmissione per Monica Setta, un titolo al femminile in definizione in onda nei mesi più caldi.

marco liorni. 5

REAZIONE A CATENA CON MARCO LIORNI SI ALLUNGA FINO A DICEMBRE E SBARCA IN PRIMA SERATA SU RAI1

Dal prossimo 5 giugno nel preserale di Rai1 tornerà in onda "Reazione a Catena", forte degli ascolti record, il quiz allungherà la sua messa in onda fino al 17 dicembre. Confermato alla conduzione per il quarto anno consecutivo Marco Liorni che ha invitato sui social il pubblico a partecipare ai casting. A Viale Mazzini hanno deciso di puntare con forza sulla trasmissione con una promozione in prime time, sarebbero previsti a dicembre 2023, verso fine edizione, quattro appuntamenti speciali. Un test simile era stato realizzato in passato con la conduzione di Amadeus.

massimo bernardini foto di bacco

MASSIMO BERNARDINI, IL FIGLIO HA UN NUOVO LAVORO AL MINISTERO DELLA CULTURA

C'è una bella novità per Massimo Bernardini, conduttore di TvTalk e volto di Rai Cultura. Restando in tema, proprio al Ministero della Cultura ha iniziato una nuova esperienza professionale suo figlio Francesco Romano. Al dicastero guidato da Gennaro Sangiuliano si occupa di comunicazione e ufficio stampa, per essere precisi fa parte dello staff del sottosegretario Gianmarco Mazzi.

concerto gigi d alessio a piazza plebiscito 24

THE VOICE KIDS, SABATO "L'INCONTRO" TRA GIGI D'ALESSIO E IL FIGLIO LDA

Rai1 ha deciso di sperimentare, dopo il successo di The Voice Senior, una versione Kids dello show sempre con la conduzione di Antonella Clerici. A sorpresa al debutto ha ottenuto quasi il 23% di share, nel secondo e ultimo appuntamento tra gli ospiti (oltre a Mr Rain anticipato da Tvblog) anche Lda. Si tratta di Luca D'Alessio, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2023, e figlio di Gigi D'Alessio.

giuseppe brindisi

ZONA BIANCA, A RISCHIO IL TALK SHOW DI BRINDISI. SALGONO LE QUOTAZIONI DI FRANCESCO VECCHI

Domenica scorsa "Zona Bianca" si è fermato poco sopra il 3% di share, una fase di calo la stanno vivendo anche altri talk Mediaset (complice l'assenza del nemico al governo?) ma la trasmissione sembra faticare più del dovuto. Più del semplice calo fisiologico. Che futuro avrà il talk condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4? Per ora la riconferma sarebbe a rischio. In forte crescita le quotazioni di Francesco Vecchi, il conduttore ottiene ottimi ascolti a Mattino 5 dove ha dimostrato forza anche in solitaria. Nel suo futuro una presenza unica al mattino o uno spazio in prima serata?

pierluigi pardo 1

PIERLUIGI PARDO E PIERO CHIAMBRETTI, L'INCONTRO IN TV DOPO TIKI TAKA

Ora TikiTaka non è più in onda ma il programma "bar sport" di Italia 1 ha vissuto gli anni d'oro con Pierluigi Pardo, dopo la sua uscita di scena la trasmissione era stata affidata, con cambio di linea editoriale, a Piero Chiambretti. I rapporti tra il giornalista e il conduttore sono però ottimi, Chiambretti è stato infatti ospite di Pardo su Dazn nel programma "Supertele". E vissero tutti felici e contenti!

ESTATE IN DIRETTA, DUBBI SU NUNZIA DE GIROLAMO. REBUS SEMPRINI, IDEA ZUCCHINI MA LUI NON PUO'. ALLUNGATI BORTONE E MATANO

NUNZIA DE GIROLAMO

Nunzia De Girolamo verso Estate in Diretta al posto di Roberta Capua. Una voce che a Viale Mazzini gira da settimane, l'ex politica viene descritta come scalpitante e alle prese con una ascesa clamorosa. Dalla politica alla tv in pochissimo tempo, ma pur essendo la candidata in pole position per la guida del contenitore pomeridiano c'è chi nutre molti dubbi. Poca esperienza e il rischio polemiche. La moglie del piddino Boccia si era già fatta notare per una foto poco furba con Giorgia Meloni, nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero che ha fatto il giro dell'azienda. Ritenuta poco istituzionale e quasi volgare. Come finirà?

gianluca semprini

Sul fronte maschile la conduzione della trasmissione sarebbe stata offerta nuovamente a Gianluca Semprini, in forza a RaiNews e per ora senza l'ok del direttore Petrecca. Sondato il giornalista del Tg1 Alessio Zucchini, idea sicuramente buona ma quest'ultimo sarebbe impossibilitato.

Estate in Diretta dovrebbe debuttare solo lunedì 3 luglio perché, questa la notizia, si starebbe ragionando sull'allungamento fino a fine giugno dei programmi del daytime. Ipotesi concreta al pomeriggio per "Oggi è un altro giorno" e "La Vita in Diretta", i programmi del mattino dovrebbero salutare il pubblico a metà giugno. Unomattina Estate, salvo colpi di scena, vedrà alla conduzione (come anticipato da Tvblog) Tiberio Timperi e Serena Autieri, quest'ultima di ritorno su Rai1 dopo i bassi ascolti di "Dedicato". Uno spazio che dovrebbe durare tre ore per poi lasciare la linea a "Camper" con Marcello Masi, Tinto e Roberta Morise.

ALESSIO ZUCCHINI

INDOVINELLI

1) La vita privata della nota conduttrice appassiona i giornali di gossip e i paparazzi. In realtà la sua grande passione è vissuta in segreto con un cantante molto famoso. Chi sono?

2) La conduttrice ha ottenuto l'ok: tornerà a in onda con un programma sulle reti Rai nei prossimi mesi. A sbloccare la pratica un suo carissimo amico, un deputato di spicco di Forza Italia. Di chi si tratta?

3) A Viale Mazzini è di moda un nuovo giochino. Cercano le differenze tra i pezzi di tre "retroscenisti" Rai che puntualmente raccontano la stessa versione dei fatti. Creano una narrazione falsata contro la gestione Fuortes. Cosa hanno in comune? Le stesse due fonti.

tiberio timperi serena autieri premiata foto di bacco