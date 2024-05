Giuseppe Candela per Dagospia

CARLO CONTI - ALESSANDRO CATTELAN

SKY CORTEGGIA ALESSANDRO CATTELAN. C'E' IL REBUS SANREMO

Sky corteggia Alessandro Cattelan. La tv satellitare vorrebbe riportare a casa il noto conduttore e per farlo avrebbe messo sul tavolo una doppia offerta: la conduzione di X Factor e un nuovo late show.

Cattelan e il suo gruppo di lavoro vorrebbero proseguire il percorso iniziato in Rai1, dopo la prima serata sperano in un passo avanti direzione Sanremo. Forti di un ragionamento. Se De Martino, stimato da Fratelli d'Italia e come svelato dal settimanale Oggi da Arianna Meloni, è in clamorosa ascesa ed è pronto a strappare un contrattone che farà discutere, allora Cattelan può ottenere la conduzione del Festival.

alessandro cattelan

Proprio Dagospia aveva svelato lo schema "badante", vale a dire una conduzione corale con direzione artistica esterna (ipotesi apprezzata da Giampaolo Rossi), in pole position l'usato sicuro Carlo Conti (opzione sostenuta con forza da Roberto Sergio). Nel gioco degli equilibri c'è chi ipotizza un finale con pareggio: conduzione Conti-Cattelan. Primo test sabato scorso a I Migliori Anni.

TEO MAMMUCARI E LUCA BARBARESCHI, SHOW IN ARRIVO SU RAI2

teo mammucari

Teo Mammucari è pronto per il tris. Dopo il pacchetto doppio con Milly Carlucci, come concorrente a Ballando con le Stelle e tutor a L'Acchiappatalenti, il conduttore in autunno sarà impegnato in prima serata su Rai2. In tema TeleMeloni, sempre per la seconda rete si starebbe lavorando per un nuovo programma condotto da Luca Barbareschi, produttore ed ex deputato.

IO CANTO FAMILY SENZA SCOTTI: IL CONDUTTORE NON L'AVREBBE PRESA BENE

Il successo di The Voice of Italy in tutte le sue nuove versioni, ha convinto Mediaset a spingere sul copia e incolla. Era già successo in passato ai tempi di Ti lascio una canzone, da una parte Antonella Clerici e dall'altra Gerry Scotti. Dopo Io Canto Generation, blindato nella collocazione in palinsesto, Canale 5 proporrà la versione Family. Come svelato da Dagospia alla conduzione troveremo Michelle Hunziker e in giuria al suo posto Fabio Rovazzi.

gerry scotti

Nel corso della prima puntata già registrata Scotti è apparso in studio per un saluto e un passaggio di consegne ma gira voce che lo zio Gerry non avrebbe fatto i salti di gioia. Pur essendo sovraesposto ed impegnato con numerosi programmi (non tutti alle prese con buoni ascolti) avrebbe voluto condurre anche Io Canto Family?

SALTA DEFINITIVAMENTE THE APPRENTICE. BRIATORE NON ANDRA' IN ONDA SU RAI2

x flavio briatore the apprentice

Il finale è quasi fantozziano. L'annuncio era arrivato via social: torna The Apprentice. Flavio Briatore era pronto a pronunciare nuovamente il suo "sei fuori" ma la trasmissione era slittata di qualche mese in palinsesto. Stando alle nostre fonti il programma non andrà in onda su Rai2, cancellato definitivamente. Problemi con i diritti del format. E se sono accorti mesi dopo l'annuncio?

PIO E AMEDEO A COLOGNO MONZESE: INCONTRO CON I VERTICI MEDIASET

pio e amedeo felicissima sera – all inclusive 2

Il loro show su Canale 5 non si è più visto. Impegnati al cinema e al teatro, scomparsi dal palinsesto ma con tanta voglia di tornare sul piccolo schermo. Nelle scorse settimane Pio e Amedeo sono tornati a Cologno Monzese per incontrare i vertici Mediaset e parlare di un progetto previsto nella prossima stagione.

POMERIGGIO 5, IL FUTURO È UN REBUS

Cesara Buonamici, Simona Branchetti, Veronica Gentili, solo per citare alcuni nomi. Per la conduzione di Pomeriggio 5 circolano diversi nomi ma dai piani alti del Biscione fanno sapere di non aver ancora preso una decisione.

veronica gentili

Branchetti è considerato un nome troppo debole, Veronica Gentili piace ai vertici ma in un'intervista ha escluso il suo arrivo al pomeriggio, l'ipotesi Buonamici incuriosisce ma a settembre tornerà al Grande Fratello ed è già impegnata al Tg5. Non si escludono nomi esterni a sorpresa o la permanenza (seppur complicata) di Myrta Merlino. La decisione arriverà probabilmente a giugno. Chi la spunterà?

IL MINISTRO CROSETTO E L'ELOGIO A ENRICO BRIGNANO

cesara buonamici 4

A sorpresa, senza una chiara ragione, il Ministro della Difesa Guido Crosetto il 1° Maggio su X si è così espresso: "Auguri a Enrico Brignano che iniziò la sua straordinaria carriera 40 anni fa, alla Festa dei lavoratori, a Dragona.

Buon primo maggio a tutti quelli che ogni giorno, con dignità e spesso con fatica, svolgono un lavoro, qualunque esso sia".

INDOVINELLI

1) Continua la frequentazione segreta tra una opinionista dal passato importante e un ballerino impegnato anche all'estero. Gli indizi iniziano ad essere parecchi, perché tutto questo mistero? Di chi si tratta?

IL TWEET DI GUIDO CROSETTO IN LODE DI ENRICO BRIGNANO

2) Gira voce che un importante settimanale avrebbe ritirato alcune foto ambigue con protagoniste due attrici. Chi sono?