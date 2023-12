Giuseppe Candela per Dagospia

LO "SPUTTANAMENTO" DI BELEN MANDA SU TUTTE LE FURIE DE MARTINO. E LA ZIA MARA VENIER LO "GRAZIA"

Stefano De Martino ospite da Fazio ha scelto la linea soft, toni pacati. Nessuno scontro diretto con l'ex moglie, ma persone a lui vicine raccontano: "E' furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip".

La vendetta la Rodriguez l'ha servita nel salotto di Mara Venier parlando di ben dodici tradimenti, lo ha fatto nel momento in cui l'ex ballerino prestato alla conduzione ha messo in atto la famosa "operazione pulizia".

Con il manager Beppe Caschetto, una comunicazione più alta, teatro, richiami alla tv di Arbore (che per ora non ha sporto denuncia), libri letti in camerino. Serate in discoteca per fatturare ma nascoste sui social per non sporcarsi l'immagine. Foto sexy rinnegate. Insomma un percorso chiaro e preciso, anche legittimo.

Lo stesso De Martino stupito per lo "sputtanamento" avvenuto nell'azienda per cui lavora da qualche anno. In molti hanno però notato il comportamento quasi frenato della zia Mara Venier che avrebbe potuto affondare parecchio ma ha scelto una linea più asciutta.

Non ha chiesto, per esempio, a Belen Rodriguez dello scoop di Dagospia sul flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi. "Graziato" da Venier proprio mentre i beninformati assicurano che la showgirl argentina non avrebbe avuto problemi a fornire la sua risposta.

"FLAVIO BRIATORE SEI IN STAND BY": STOP PER IL RITORNO DI "THE APPRENTICE" SU RAI2

"Flavio Briatore sei in stand by". Per ora "non è fuori" ma la Rai ha deciso per uno stop improvviso al ritorno in video del suo "The Apprentice". Il ritorno della trasmissione, prodotta da Fremantle, dopo dieci anni era stato annunciato dall'imprenditore piemontese lo scorso ottobre con un video sui social: "Andrà in onda nella primavera del 2024". Così non sarà. Slitterà forse alla prossima stagione.

ilary blasi bastian muller 4

ILARY BLASI NON È INCINTA: ECCO PERCHE' NON HA SCIATO

Ilary Blasi è incinta? Nascerà "Unico" come ha ipotizzato Rosario Fiorello? La conduttrice è stata avvistata a Sankt Moritz con il compagno Bastian Muller, in molto hanno notato che non ha mai messo gli sci ai piedi, da qui l'ipotesi gravidanza rilanciata con forza sui social.

Ipotesi che viene esclusa da persone a lei vicine, perché non ha sciato? Tutta colpa di qualche problemino al menisco.

RAI1 FERMA "IL CANTANTE MASCHERATO", NON TORNERA' LO SHOW DI MILLY CARLUCCI

Ascolti non entusiasmanti, costi elevati: Rai1 dopo quattro edizioni mette in panchina Il Cantante Mascherato. Salvo colpi di scena (e si sa con Milly Carlucci tutto è possibile), lo show a base di maschere non farà il suo ritorno sulla prima rete del servizio pubblico nei prossimi mesi.

70 ANNI PER LA RAI MA IL COMPLEANNO È REGISTRATO UN MESE PRIMA

Il 3 gennaio 2024 la Rai festeggerà i suoi primi 70 anni con una puntata speciale del "Rischiatutto" con la conduzione di Carlo Conti.

Tra gli ospiti Loretta Goggi, Mara Venier, Piero Chiambretti, Nino Frassica, Alberto Matano, Luca Argentero, Renato Zero e Massimo Ranieri. L'anomalia? La Rai spegnerà le candeline un mese prima, rinunciando alla diretta per un evento di primo piano. Lo show è stato infatti registrato negli studi Fabrizio Frizzi lo scorso 7 dicembre. Ma non porta male?

VOLANO GLI ASCOLTI E RAI1 ALLUNGA AFFARI TUOI (CON LO SLITTAMENTO DE I SOLITI IGNOTI)

Ascolti clamorosi, certamente inattesi. Affari Tuoi targato Amadeus è l'unico programma televisivo a superare ampiamente i 5 milioni di telespettatori, con puntate vicine al 25% di share e picchi del 32%. Il ritorno la scorsa primavera era stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico, da qui la decisione di ripartire a settembre proprio con lo storico format.

Affari tuoi da settembre a febbraio, il ritorno de I Soliti Ignoti da febbraio a inizio giugno. Uno schema che dovrebbe saltare, proprio in virtù degli ascolti record a Viale Mazzini avrebbero deciso, con l'ok della società di produzione Endemol, di allungare la messa in onda Affari Tuoi per tutta la stagione fino a fine maggio 2024.

SIMONA AGNES SOGNA IL RITORNO IN RAI DI SERENA AUTIERI

Simona Agnes, figlia di Biagio Agnes e consigliere del cda Rai quota Forza Italia (sponda Gianni Letta), sogna di occupare la poltrona di presidente al prossimo giro, quando Marinella Soldi si accomoderà fuori da Viale Mazzini.

Nell'attesa Agnes non nasconde la sua stima per la conduttrice canterina Serena Autieri, un talento che secondo la consigliera meriterebbe più spazio in Rai.

Da neo presidente del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" ha scelto per una serata evento nei giorni scorsi proprio Serena Autieri come "madrina d'eccezione". La bella Serena per l'occasione ha fatto una cosa sorprendente: ha cantato.

INDOVINELLI

1) La conduttrice si avvicina alla pensione, proprio per la forza del suo curriculum potrebbe chiedere di restare al suo posto con un contratto di collaborazione da "esterna". Non sa che c'è già chi manovra per prendere il suo posto, una corsa con parecchi candidati. Di chi stiamo parlando?

2) Dicono che una bella e giovane conduttrice sia molto infastidita dalle continue avances di un potente dirigente televisivo con il cuore a destra. Di chi si tratta?

3) A Roma raccontano che la produttrice che ama la lucina rossa delle telecamere avrebbe perso la testa per un ballerino tutto muscoli. Chi sono?

