Marco Zonetti per Dagospia

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina inesorabile e infuriano i pronostici sul vincitore. Secondo gli esperti del settore che hanno ascoltato le canzoni in anteprima, spiccano particolarmente i brani di Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Mahmood, Negramaro, Angelina Mango e Annalisa, la quale – comunque dovesse piazzarsi in classifica - si appresta a lanciare con la sua nuova Sinceramente l'ennesimo tormentone di successo dopo Bellissima, Mon Amour ed Euforia.

Occhio però al rapper napoletano Geolier (alias Emanuele Palumbo, 23 anni, da Secondigliano), che canterà orgogliosamente in dialetto partenopeo e che per molti esperti, dopo essere stato l'artista più venduto in Italia nel 2023, potrebbe addirittura aggiudicarsi il primo posto all'Ariston.

FIORELLA NON ANNOIA

Sempre in tema Festival, Fiorella Mannoia torna per la sesta volta a Sanremo dopo aver sfiorato la vittoria nel 2017 con Che sia benedetta. Per l'edizione del 2024 Fiorella ha scelto una canzone dal titolo Mariposa, che – accompagnata da ritmi gitani - vuol essere un inno alla forza e all'identità delle donne. Una canzone "sul pezzo" come si direbbe in linguaggio giornalistico e in perfetta sintonia con l'attivismo della cantante, sempre attenta alle questioni di emancipazione femminile e alla piaga dei femminicidi. Probabile premio della critica.

LUNA STORTA PER VIRGINIA

Sospinta dalle polemiche per l'imitazione di Beatrice Venezi, imitazione sgradita al ministro della Cultura Sangiuliano, e senza la temibile concorrenza di Ciao Darwin di Paolo Bonolis fermo un turno per lasciare posto alla Supercoppa, ci si aspettava molto di più dalla seconda puntata di Colpo di Luna con Virginia Raffaele.

E invece, venerdì scorso, lo show di Rai1 ha ottenuto solo il 17.4% con un Canale5 "spento" fin dalle dieci di sera in poi, subito dopo la partita di calcio. Gli spettatori plaudono alle imitazioni e alla versatilità della Raffaele, ma lamentano lungaggini e numerosi momenti di noia malgrado la realizzazione sfavillante e opulenta. Quanto costerà tutto quel dispiego di mezzi? si chiedono in molti, specie dopo gli ascolti non proprio eclatanti.

GEPPI FA L'AMORE DA TRIESTE IN GIÙ

Tutti vogliono essere Raffaella Carrà. L'indimenticata Raffa continua a ispirare divi e divetti di casa nostra, femminucce ma anche maschietti, che – seppur esteriormente seri e compassati - in segreto sognano di agitare un caschetto biondo e di dimenarsi sulle note di A far l'amore comincia tu.

Più sincero il "coming out" di Geppi Cucciari che ha esordito nella nuova stagione del suo Splendida Cornice ballettando e cantando in una sigla che strizza l'occhio a quella del programma Ma che sera del 1978. Un omaggio autoironico alla Carrà che volteggiava fra i monumenti del parco "Italia in miniatura" di Rimini intonando "Com'è bello far l'amore da Trieste in giù".

Pare che, dopo aver visto Geppi esibirsi sulle orme di Raffa, molte sue colleghe (e apparentemente virili colleghi) stiano pensando di fare lo stesso. Attendiamo - con un certo terrore - proseliti.

A VOLTE RITORNANO

Da lunedì 29 gennaio andrà in onda su Rai2 il programma comico Mad in Italy condotto da Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross. Il titolo è mutuato da quel Made in Sud trasmesso dal 2008 al 2022 e ora "sovranisticamente" allargato ai talenti della risata di tutta Italia. Lo show vede in primis il ritorno della Gregoraci alla conduzione di un programma Rai – alla domanda se c'entri lo zampino del suo potentissimo ex Flavio Briatore, molto vicino al governo Meloni, la showgirl ha respinto categoricamente l'illazione.

Ma Mad in Italy vede anche rientrare dall'ingresso principale della tv pubblica Antonio Azzalini, ex capostruttura Rai licenziato dall'allora Direttore Generale Antonio Campo Dall'Orto per il famigerato countdown anticipato di 45 secondi durante la trasmissione di fine 2015, L'Anno che verrà.

Dopo anni a Telenorba e alla Lux Vide, il dirigente allontanato da Viale Mazzini è ora Ad della Tunnel Produzioni, società che realizza per l'appunto Mad in Italy per Rai2; e Azzalini presenterà di persona lo show il prossimo 23 gennaio alla conferenza stampa all'Auditorium Rai di Napoli. Ne riparleremo.

IN BARBA A TUTTO

Luca Barbareschi sta prosperando in Rai. Dopo il successo (inatteso) della fiction La luce nella masseria il 7 gennaio scorso, realizzato dalla sua Eliseo Entertainment, l'attore sta per tornare in prima serata su Rai1 sempre nelle vesti di produttore con la serie La lunga notte, resoconto degli eventi che sancirono la fine del regime fascista.

Non solo. Al momento Barbareschi è anche alla guida di In barba a tutto, trasmissione domenicale in seconda serata su Rai3 trainata da Report e giunta alla seconda edizione. Una curiosità: fra gli autori di In Barba a tutto c'è anche Aldo Torchiaro, firma del Riformista. Autore di molti articoli contro la trasmissione di Sigfrido Ranucci, ora Torchiaro vede le sorti del suo programma dipendere proprio dagli ascolti di Report, che fa da traino prezioso a In Barba a tutto. Quando si dice il karma.

PADRI E FIGLI

No, non ci riferiamo al classico di Turgenev bensì a papà Bruno Vespa e al figlio Federico, finiti nel mirino del quotidiano vicino al Movimento Cinque Stelle, La Notizia. Nell'articolo firmato Sergio Patti, il quotidiano segnala infatti che, mentre il padre regna su Rai1 con Porta a Porta e con Cinque Minuti, anche Vespa Jr. è attualmente alla guida di un programma Rai, ovvero Sogni di gloria accanto a Giulia Nannini su Radio 2. "Ci tocca la seconda generazione di Vespa", titola sconsolato La Notizia.

ARIDATECE DE LUCA

Frattanto, papà Bruno si appresta a ospitare a Porta a Porta il duello televisivo fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Molti elettori del Pd manifestano perplessità sulla scelta del luogo della contesa, considerando Vespa troppo vicino alla presidente del Consiglio. "A questo punto le conveniva andare ad Atreju" hanno commentato in parecchi, ricordando il rifiuto categorico della segretaria dem di partecipare alla convention di FdI.

Se i più temono che Giorgia se la sbrani in un sol boccone, c'è chi invece ritiene che Elly stupirà tutti e uscirà vincitrice. E tuttavia, in segreto, sono in tanti a rimpiangere che al suo posto non ci sia invece il mattatore (e matador) Vincenzo De Luca…

