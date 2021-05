LUNGA VITA AL KING DEL FLASH! – SINATRA CON I ''GORILLA", SORDI CON SORAYA, ROBERT KENNEDY CON NUREYEV, WOJTYLA CHE GIOCA A BOCCE: A TODI LA MOSTRA DEL "RE DEI PAPARAZZI" RINO BARILLARI, REPORTER DA COMBATTIMENTO - VARIE COSTOLE ROTTE, MACCHINE FOTOGRAFICHE FRACASSATE. PER I COMUNI MORTALI SAREBBERO EPISODI DA EVITARE, PER LUI TUTTE MEDAGLIE DA APPUNTARSI AL PETTO – FOTO-GALLERY

1 via veneto di notte roma, anni sessanta ph barillari

“The King of Paparazzi” è il soprannome con cui Rino Barillari è conosciuto in tutto il mondo. È scritto anche sul suo biglietto da visita, eppure il termine “paparazzo” per molti suoi colleghi sarebbe un insulto.

Paparazzo all’inizio era un cognome: quello del fotografo, interpretato da Walter Santesso, che nel film “La dolce vita” insegue le star a caccia di scoop e, in effetti, anche Fellini non gli fa fare una bella figura.

2 frank sinatra e il suo clan al cafe de paris roma, 1963 ph barillari

Ma Barillari ha ragione a portare il suo titolo con fierezza. I primi paparazzi non erano solo dei fotografi di cronaca rosa, allora erano dei fotoreporter completi, capaci di coprire tutta l’attualità, in alcuni casi grandi fotografi tout court. Tazio Secchiaroli, Marcello Geppetti, Paolo Pavia, Antonio Tridici, Giacomo Alexis…Rino Barillari si è formato alla loro scuola trascorrendo le notti a via Veneto in cerca di celebrità da fotografare.

3 peter o'toole e barbara steele roma, 1963

Giovanissimo, ha iniziato appena quindicenne, era la mascotte del gruppo. Sempre davanti, sempre pronto a subire la reazione della star di turno, qualche volta cercandola, perché le immagini del fotografo picchiato dalla sua vittima vendevano più dello stesso personaggio semplicemente ripreso per strada.

Così nelle immagini dei paparazzi della Dolce Vita (dalla metà degli anni ‘50 alla metà degli anni ‘60) il pestaggio del fotografo diventa un classico, una cifra stilistica esportata in tutto il mondo. Rino Barillari è lo specialista assoluto del genere, con varie costole rotte e macchine fotografiche fracassate. Per i comuni mortali sarebbero episodi da evitare, per lui tutte medaglie da appuntarsi al petto.

4 anita ekberg sulla scalinata di trinita dei monti in piazza di spagna ph barillari

A volte il gusto per la messinscena c’era – quella della Dolce Vita è già “la società dello spettacolo” (il testo di Debord è del 1967) – in ogni caso, liquidare i paparazzi di quegli anni come fotografi di serie B non renderebbe loro giustizia.

Liberi da stereotipi, possiamo invece apprezzare il loro fiuto formidabile per la notizia, il saper arrivare per primi, il talento non scontato per il giornalismo.

5 richard burton e liz taylor roma 1964 ph barillari

Quando Barillari diventerà fotografo di staff dei due principali quotidiani romani – prima per “Il Tempo” e poi per “Il Messaggero”, con cui collabora ancora oggi – l’esperienza fatta a Via Veneto si rivelerà preziosa. Spaziando dalla cronaca rosa, alla nera, alle contestazioni del ‘68, agli anni tragici del terrorismo, al dramma della droga negli anni ‘80, ha raccontato la storia di questo Paese con uno stile schietto, che punta al sodo.

Per lui è fondamentale arrivare sul personaggio o sull’evento per primo, comunque, per mezzo di una fotografia senza orpelli stilistici, senza abbellimenti modaioli.

È un linguaggio libero da quell’antico e persistente complesso di inferiorità della Fotografia rispetto all’Arte che ha generato il pittorialismo e alte espressioni notevoli, ma anche tanti fotografi frustrati che vorrebbero essere riconosciuti come “artisti”, senza distogliere lo sguardo dal loro ombelico e/o dalla tecnica.

6 la principessa soraya esfandiary bakhtiary e alberto sordi roma 1965 ph barillari

Andare oltre il culto della forma può essere liberatorio e le foto di Barillari aiutano in questo: i dettagli estetici e tecnici non sono la sua preoccupazione principale, per lui lo scopo è testimoniare ciò che accade oltre se stesso.

Questo gli va riconosciuto. Anche se l’oggettività assoluta del racconto ormai è solo un mito.

Anche se l’essere indice o impronta diretta del reale proprio della fotografia, la sua indicalità – come direbbe Peirce – si è rivelata molto più sfumata e dipendente dal soggetto che la realizza o che la percepisce.

7 marcello mastroianni e sophia loren roma 1965 ph barillari

Nonostante tutto, qui e nei primi paparazzi in genere la fotografia mantiene la sua vocazione originaria che è quella di riprodurre un evento, una persona, un luogo... e di conservarne in qualche modo la memoria.

All’inizio quei fotografi non ne erano consapevoli: spesso vendevano direttamente i negativi ai giornali, senza pensare di costruire un proprio archivio (e a volte la stampa di alcuni scatti, ripresi da vecchi giornali, ne risente), ma la loro fotografia è storia.

Nelle foto di Rino Barillari, l’ultimo vero paparazzo del gruppo di Via Veneto ancora in attività, la vocazione del racconto c’è ancora, intatta.

8 robert kennedy e rudolf nureyev in via condotto roma 1963 ph barillari

Questo è Barillari: un reporter di razza. Al punto che dopo tanti anni di attività non ci pensa nemmeno ad appendere la macchina fotografica al chiodo, fiutando continuamente l’aria a caccia di personaggi e di scoop.

E a chi si domanda – come la donna che nel film La dolce vita chiede a Marcello, cronista di rosa che con Paparazzo al seguito cerca scandali in via Veneto – se quello possa essere definito giornalismo, forse si può suggerire di essere meno tranchant e di chiedersi, invece, se oggi sia più significativo un sito di gossip come “Dagospia” o un giornale autorevole come, per esempio, “Il Sole 24 ore”. Entrambi raccontano, e a diversi livelli di profondità, ma chi riflette in modo più efficace la società contemporanea?

1. Via Veneto di notte

(Roma, anni Sessanta)

Dalla metà degli anni ‘50 alla metà degli anni ‘60 questa strada di Roma, con i suoi alberghi di lusso e i suoi celebri locali come l’Harry’s Bar o il Café de Paris, è stata il centro della Dolce Vita.

9 brigitte bardot e gunter sachs in via condotti roma 1967 ph barillari

2. Frank Sinatra e il suo clan al Café de Paris

(Roma, 1963)

Frank Sinatra è in uno dei locali più noti di via Veneto con un gruppo di persone e non vuole essere fotografato. Rino Barillari scatta comunque alcune immagini tra cui questa, provocando la reazione delle guardie del corpo del cantante che scateneranno una rissa con lui e un altro fotografo

3. Peter O’Toole e Barbara Steele

(Roma, 1963)

O’Toole è sorpreso mentre esce dal Café de Paris con la collega Barbara Steele. Reagirà ferendo Barillari all’orecchio e rompendo la sua macchina fotografica. Seguirà una querela e un risarcimento di un milione di lire versato dall’attore al padre del fotografo.

11 anna magnani e federico fellini sul set di roma 1971 ph barillari

4. Anita Ekberg sulla scalinata di Trinità dei Monti in piazza di Spagna

(Roma, anni Sessanta)

Anita Ekberg, protagonista femminile del film “La dolce vita” di Federico Fellini

(1960), è una delle dive più famose di quel periodo, spesso presa di mira dai paparazzi

10 toto e pier paolo pasolini sul set di uccellacci e uccellini roma 1965 ph barillari

5. Richard Burton e Liz Taylor

(Roma, 1964)

Liz Taylor e Richard Burton sono una coppia celeberrima della Dolce Vita. Entrambi sposati, si innamorano sul set del film “Cleopatra”, girato a Cinecittà

nel 1963. La loro relazione – scoperta dallo scoop di Marcello Geppetti che li fotografa mentre si baciano su una barca, a Ischia – suscita all’epoca un grande scandalo.

12 sophia loren e carlo ponti ph barillari

6. La principessa Soraya Esfandiary-Bakhtiary e Alberto Sordi

(Roma, 1965)

Nel 1965 Soraya, ex moglie dello scià di Persia, e Alberto Sordi recitano nel film collettivo I tre volti, con la regia di Michelangelo Antonioni, Mauro Bolognini, Franco Indovina.

L’episodio che li vede entrambi protagonisti, “Latin Lover”, è quello diretto da Franco Indovina. La foto è stata scattata durante la conferenza stampa del film

13 monica vitti e michelangelo antonioni ph barillari

7. Marcello Mastroianni e Sophia Loren

(Roma, 1965)

I due attori sono fotografati durante un’intervista a un network americano. In quell’anno, il 1965, il film di Vittorio De Sica di cui sono protagonisti – “ieri, oggi e domani” – vince l’Oscar come miglior film straniero

8. Robert Kennedy e Rudolf Nureyev in via Condotti

(Roma, 1963)

Nureyev, star mondiale del balletto, frequentava il jet set internazionale ed era

molto amico sia di Robert Kennedy che di sua cognata Jackie (Jacqueline Bouvier Kennedy), moglie del Presidente degli Stati Uniti, John F.Kennedy

14 ursula andress e fabio testi roma, anni settanta ph barillari

9. Brigitte Bardot e Gunter Sachs in via Condotti

(Roma, 1967)

Brigitte Bardot sposa il playboy miliardario Gunter Sachs nel 1966. Il loro matrimonio

durerà solo tre anni, ma nel frattempo i due formano una coppia glamour inseguita ovunque dai paparazzi.

10. Totò e Pier Paolo Pasolini sul set del film “Uccellacci e uccellini”

(Roma, 1965)

15 lady diana a roma nel 1996 ph barillari

“Uccellacci e uccellini” (uscito nelle sale nel 1966) segna l’inizio della collaborazione artistica tra due personaggi diversissimi per idee politiche, età, cultura e scelte professionali: l’attore comico Antonio De Curtis, in arte Totò, e il regista- scrittore Pier Paolo Pasolini.

11. Federico Fellini e Anna Magnani sul set del film “Roma”

(1971)

Il film “Roma”, diretto da Federico Fellini, esce nelle sale nel 1972. È l’ultima apparizione della Magnani sul grande schermo e lo stesso Fellini racconta in una intervista quanto fosse stato complicato convincerla a partecipare, anche se soltanto con un cameo.

16 francis ford coppola con i genitori a trinita dei monti ph barillari

12. Sophia Loren e Carlo Ponti

(Roma, anni Sessanta)

Sophia Loren conosce il produttore Carlo Ponti nel 1950; lei ha 16 anni, lui 37 ed è già sposato. Carlo Ponti ottiene il divorzio in Messico nel 1956 e sposa per procura l’attrice l’anno dopo, ma la coppia deve negare questo matrimonio per non essere accusata di bigamia. Ponti ottiene il divorzio dalla prima moglie solo nel 1965 e l’anno successivo sposa Sophia in Francia.

13. Monica Vitti e Michelangelo Antonioni

(Roma, anni Sessanta)

17 audrey hepburn fa l'elemosina in via condotti 1970 ph barillari

La relazione tra il regista Michelangelo Antonioni e l’attrice Monica Vitti – iniziata nei primi anni ‘60 e durata qualche anno – è al centro del gossip di allora. Il loro è anche un sodalizio artistico che produce capolavori come “L’avventura” (1960), “La notte” (1961), “L’eclisse” (1962), “Deserto rosso” (1964)

14. Ursula Andress e Fabio Testi

(Roma, anni Settanta)

Nel 1973 l’attore Fabio Testi inizia una relazione sentimentale con Ursula Andress, conosciuta sul set del film “l’ultima chance” diretto da Maurizio Lucidi. La storia durerà fino al 1977

15. Lady Diana, principessa del Galles

(Roma, 1996)

Nel giugno del 1996 Lady D è in visita a Roma. Pochi mesi dopo, il 28 agosto, ufficializzerà il suo divorzio da Carlo

18 marina ripa di meana e un'amica roma 1968 ph barillari

16. Francis Ford Coppola con i genitori a Trinità dei Monti

(Roma, 1980 circa)

Francis Ford Coppola posa con suo padre – il compositore e musicista Carmine Coppola, primo flauto dell’Orchestra Sinfonica della NBC – e sua madre – l’attrice Italia Pennino – entrambi figli di italiani emigrati negli Stati Uniti

17. Audrey Hepburn fa l’elemosina in via Condotti

(Roma, 1970 circa)

Parlando dei personaggi degli anni ‘60-70, Rino Barillari dice: “Sapevano che li avremmo fotografati e spesso stavano al gioco... A volte, per farci scattare immagini più interessanti, fingevano di scivolare o davano l’elemosina a favore della macchina

19 marina ripa di meana e un'amica roma 1968 ph barillari

18-19. Marina Ripa di Meana e un’amica

(Roma, 1968)

Marina Punturieri, sposata Lante della Rovere e poi Ripa di Meana (1941-2018), è stata a lungo una protagonista del jet set romano.

20. Disordini a Roma durante le contestazioni del ‘68

Il 1968 è l’anno del movimento internazionale degli studenti. Manifestazioni, cortei, occupazioni, assemblee, mobilitazioni, proteste, scontri e arresti sono all’ordine del giorno anche a Roma.

21. RIVOLTA DI SAN BASILIO

(Roma, 1974)

L’8 settembre 1974, a Roma, scoppia una rivolta con scontri tra gli abitanti del quartiere di San Basilio e la polizia, a causa dello sgombero di alcune abitazioni

popolari occupate da residenti della borgata

22. Rapimento di Aldo Moro e uccisione della scorta in via Fani

(Roma, 16 marzo 1978)

La mattina del 16 maggio 1978 in via Mario Fani a Roma, un commando delle Brigate Rosse compie un attacco terroristico per rapire il Presidente della Democrazia

20 disordini a roma durante le contestazioni del 68 ph barillari

Cristiana Aldo Moro,uccidendo i cinque uomini della scorta (Domenico

Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi).

23. Strage di Piazza Nicosia

(Roma, 3 maggio 1979)

Il 3 maggio 1979 le Brigate Rosse attaccano gli uffici regionali per il Lazio della Democrazia Cristiana. Il gruppo, formato da almeno una dozzina di componenti, fa irruzione dentro la sede e mette alcune cariche esplosive. Fuori, altri brigatisti

respingono una pattuglia della polizia accorsa sul posto, uccidendo nel conflitto

a fuoco due agenti e ferendone un terzo.

21 rivolta di san basilio 1974 ph barillari

24. Michail Gorbaciov e Giulio Andreotti

(Roma, 1989)

Il 29-30 novembre e il primo dicembre 1989 il Segretario generale del Comitato

Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica e Presidente del Soviet Supremo,

Michail Gorbaciov, è in visita ufficiale in Italia. Lo accoglie il Presidente

del Consiglio italiano Giulio Andreotti.

25. Papa Giovanni Paolo II gioca a bocce

(Roma, 1992)

22 rapimento di aldo moro 16 marzo 1978 ph barillari

Nel corso di una visita alla parrocchia di San Saba all’Aventino, Karol Wojtyla

gioca a bocce. Il Papa amava questo gioco e durante il suo pontificato ha visitato

diversi circoli bocciofili delle parrocchie romane.

26. Mehmet Ali Agca

(Roma, maggio 1981)

Ali Agca, esecutore materiale del tentato omicidio di Papa Giovanni Paolo II,

viene portato in Vaticano per un sopralluogo.

23 strage di piazza nicosia 3 maggio 1979 ph barillari

27. Giovanni Paolo II e Oscar Luigi Scalfaro a San Giorgio in Velabro

(Roma, 1993)

Papa Giovanni Paolo II e il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro sul

luogo dell’attentato alla Chiesa di San Giorgio in Velabro avvenuto il 27 luglio.

28. Droga

(Roma, Quartiere di Centocelle, 1995)

Il corpo di un ragazzo morto per overdose riverso su un motorino

24 michail gorbaciov e giulio andreotti 1989 ph barillari

29. Valeria Marini

(Roma, 1980)

La showgirl Valeria Marini fotografata nel teatro Il Bagaglino

30. Claudia Schiffer in via Veneto

(Roma, 1994)

La top model Claudia Schiffer fotografata in via Veneto mentre gira uno spot

ispirato alla Dolce Vita per lo stilista Valentino

31. Il parrucchiere di Claudia Schiffer contro Barillari

25 papa giovanni paolo ii gioca a bocce roma 1992 ph barillari

(Roma, 1996)

Il parrucchiere di Claudia Schiffer, che non vuole essere fotografata, lancia contro

Barillari l’acqua del secchiello dello champagne al ristorante Dal Bolognese.

32. Roma, Pandemia 2021 / Rome, Pandemic 2021

Sting e sua moglie Trudie Styler / Sting and his wife Trudie Styler

La showgirl Alessia Fabiani / Italian showgirl Alessia Fabiani

La modella Aline Marques / The model Aline Marques

Il cantante Renato Zero / Italian singer Renato Zero

Lo showman Rosario Fiorello e sua moglie Susanna Biondo / Italian showman

Rosario Fiorello and his wife Susanna Biondo

Lady Gaga fotografata in via Condotti sul set blindato del film “House of Gucci”

26 mehmet ali agca 1981 ph barillari

/ Lady Gaga in via Condotti on the set of the film “House of Gucci”

L’attrice Marisa Laurito / Italian actress Marisa Laurito

L’attore Francesco Pannofino e sua moglie Emanuela Rossi / Italian actor

Francesco Pannofino and his wife Emanuela Rossi

L’attrice Micaela Ramazzotti / Italian actress Micaela Ramazzotti

La produttrice Cécile Leroy e il regista-scrittore Michael Haussman / The film

producer Cécile Leroy and the director-writer Michael Haussman

La cantante Tosca D’Aquino / Italian singer Tosca D’Aquino

L’attore Pierfrancesco Favino / Italian actor Pierfrancesco Favino

33. Ammiratori di Can Yaman

27 giovanni paolo ii e oscar luigi scalfaro a san giorgio in velabro 1993 ph barillari

(Roma, primo ottobre 2020)

Un gruppo di fan con mascherine anti Covid-19 aspetta davanti allo Splendide

Royal Hotel l’uscita dell’attore turco Can Yaman

34. Matrimonio durante la pandemia

(Roma, 4 luglio 2020)

Due sposi con mascherina anti Covid-19 fotografati in piazza Navona

28 droga quartiere di centocelle, 1995 ph barillari

29 valeria marini nel 1980 ph barillari 30 claudia schiffer in via veneto 1994 ph barillari

31 il parrucchiere di claudia schiffer contro barillari 1996

roma, pandemia 2021 la cantante tosca d'aquino ph barillari

