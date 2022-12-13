LUTTAZZI FLASH! – “ODIARE GLI ALTRI PER IL COLORE DELLA PELLE, LA RELIGIONE, L'OPINIONE POLITICA E IL GENERE NON È SOLO DISCRIMINAZIONE: È MANCANZA DI FANTASIA. CON TUTTI I MOTIVI CHE CI SONO!” (DAL "FATTO QUOTIDIANO")-
LUTTAZZI FLASH! – “ODIARE GLI ALTRI PER IL COLORE DELLA PELLE, LA RELIGIONE, L'OPINIONE POLITICA E IL GENERE NON È SOLO DISCRIMINAZIONE: È MANCANZA DI FANTASIA. CON TUTTI I MOTIVI CHE CI SONO!” (DAL "FATTO QUOTIDIANO")-
PEZZO DI NERD – SAM BANKMAN-FRIED, IL FONDATORE DI FTX, LA PIATTAFORMA DI TRADING DI CRIPTOVALUTE FINITA IN BANCAROTTA, È STATO ARRESTATO ALLE BAHAMAS, DOVE SI È RIFUGIATO NELLA SUA MEGA VILLA: VALUTATA 32 MILIARDI A INIZIO ANNO, ORA È A RISCHIO CAUSA PER FRODE, ACCUSA CONTESTATA A BANKMAN FRIED INSIEME AL RICICLAGGIO – GLI USA SONO PRONTI A CHIEDERNE L’ESTRADIZIONE…
COSA HANNO OTTENUTO IN CAMBIO I PM? - LA PROCURA DI TORINO RINUNCIA ALLE MISURE VERSO LA JUVENTUS, SIA PER QUANTO RIGUARDA LA SOCIETÀ CHE LE PERSONE FISICHE. L'UDIENZA ERA FISSATA PER IL 21 DICEMBRE, MA ORA ARRIVA LA RINUNCIA ALL'APPELLO - GIÀ IL GIP DEL TRIBUNALE DI TORINO, LUDOVICO MORELLO, LO SCORSO OTTOBRE AVEVA RESPINTO LE RICHIESTE DI ARRESTO PER ANDREA AGNELLI E ALTRI INDAGATI DELL'INCHIESTA SUI CONTI DELLA SOCIETÀ BIANCONERA…
CAFONALINO SANTO SUBITO – AL “LIBRACCIO” DI ROMA, SANTO VERSACE PRESENTA LA SUA BIOGRAFIA E PARLA DEL DOLORE PER LA MORTE DEL FRATELLO GIANNI, ASSASSINATO 25 ANNI FA A MIAMI, DELL’ABITO CON LE SPILLE DI ELIZABETH HURLEY E DELL’AMICIZIA CON LADY DIANA – AVVISTATE UNA BOMBASTICA ALBA PARIETTI E UNA MATILDE BRANDI IN VERSIONE SADO-MASO-FETISH, RENATO BRUNETTA E LUCA BARBARESCHI, IL BALLERINO GABRIEL GARKO E… - FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
NELLA VITA CI VUOLE CULO MA PURE FEGATO – A TORINO UNA BAMBINA DI 5 ANNI È STATA SOTTOPOSTA A UN TRAPIANTO ECCEZIONALE: IL FEGATO DEL DONATORE È STATO COLLEGATO DIRETTAMENTE AL CUORE DELLA PICCOLA – NATA DA GENITORI CINESI, LA BAMBINA AVEVA SVILUPPATO UNA RARISSIMA FORMA DI PATOLOGIA TUMORALE DEL FEGATO CHE SOLO UN TRAPIANTO POTEVA RISOLVERE – L’OPERAZIONE È PERFETTAMENTE RIUSCITA E LA BAMBINA HA INIZIATO IL PERCORSO POST-OPERATORIO…