MA 'STO ZELENSKY E' UN PREZZEMOLONE: E' OVUNQUE! - SARA' IN VIDEOCOLLEGAMENTO ANCHE NELLA SERATA FINALE DEL FESTIVAL DI SANREMO! - E' STATO BRUNO VESPA A RIVELARE A "DOMENICA IN" IL DESIDERIO DEL PRESIDENTE UCRAINO DI INFILARE IL FACCIONE ANCHE DURANTE LA KERMESSE CANORA - D'ALTRONDE HA PIU' "APPARIZIONE" DELLA MADONNA DI LOURDES...

volodymyr zelensky golden globes

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Volodymyr Zelensky ospite, in videocollegamento, nella serata finale di Sanremo. A rivelare il desiderio del presidente ucraino di essere al Festival è stato Bruno Vespa, in diretta con Mara Venier a Domenica in da Kiev, dove ha intervistato lo stesso Zelensky. Vespa ha riportato le parole di Amadeus "Caro presidente, la aspettiamo per la serata finale di Sanremo".

volodymyr zelensky