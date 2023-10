MA CHE BELLA PULEDRA! LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA TORNITA O DALLA CAVALCATA CALIENTE? DOPO UN PERIODO DI SILENZIO E’ TORNATA PIU’ SCATENATA CHE MAI SUI SOCIAL E HA SCRITTO: “NON INTENDO VIVERE UNA VITA FACILE SENZA SCOMODARMI. NON INTENDO SVENTRARE IL MIO SENTIERO BURLANDOMI DI QUELLE FACCE MASCHERATE CHE BALBETTANO IGNORANZA. RIDO FORTE SENZA SPOSTARE LO SGUARDO” – DI CHI SI TRATTA?

Da corrieredellosport.it

BELEN

Belen Rodriguez all'attacco nel suo ultimo post su Instagram, dove è tornata molto attiva dopo un periodo di silenzio. Accanto alla foto di due cavalli che si abbracciano, la soubrette argentina ha scritto: "Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire, perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Non intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi”.

Belen Rodriguez è di nuovo al centro del gossip dopo l'ennesima rottura da Stefano De Martino. Ignoti i motivi della separazione. Dallo scorso luglio la soubrette argentina ha iniziato una relazione con Elio Lorenzoni, amico di vecchia data. Una liaison che diventa sempre più seria giorno dopo giorno tanto che la coppia è già pronta alla convivenza a Milano con Santiago e Luna Marì, i figli che Belen ha avuto rispettivamente dagli ex De Martino e Antonino Spinalbese.

