MA COME TI VESTI? SANREMO EDITION! ARIDATECE LE BONAZZE: SE NON FOSSE PER LE COSCE DI ANNALISA, SUL PALCO IN REGGICALZE, E LA BELLEZZA ESAGERATA DI ROSE VILLAIN, QUEST’ANNO SI SENTE LA MANCANZA DI GNOCCA! - AMADEUS SI DA' LUSTRO COL LUSTRINO, MENGONI INCIAMPA NELLA "RETE" - FIORELLA MANNOIA IN BIANCO SUPPOSTA - LA SAD, PUNK FUORI TEMPO MASSIMO – GHALI EFFETTO CAMALEONTE, GLI ORSETTI DI DARGEN D’AMICO, IL VOLO CON LA VESTAGLIETTA DELLA NONNA, MAHMOOD IN VERSIONE TECNICO DELLA CALDAIA. I RICCHI E POVERI SI INFIOCCHETTANO - BIG MAMA MEGLIO DI MALEFICA… VIDEO

Estratto dell’articolo di Federico Rocca per www.vanityfair.it

rose villain in marni e gioielli damiani

[…] Ecco qui di seguito tutti i look della prima serata di Sanremo 2024:

Marco Mengoni in Emporio Armani e gioielli Tiffany & Co.

Io quando provo a fare un rammendino invisibile al buchino di mezzo millimetro.

Voto: 6/7

Amadeus in Gai Mattiolo

Lo sbrilluccichio parte col freno a mano tirato. Dategli tempo, malfidati.

Voto: 6 1/2

ricchi e poveri in vivetta

Clara in Giorgio Armani Privé

Quando l'apriscatole ti scappa di mano.

Voto: 7

Sangiovanni in Gcds e gioielli Tiffany & Co.

Compralo due taglie in più, che lo metti anche l'anno prossimo.

Voto: 6/7

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli e gioielli Crivelli

Belli o brutti, prima o poi si sposan tutti.

Voto: 6/7

Zlatan Ibrahimovic

Se qualcuno ha qualcosa da obiettare, prego.

renga e nek in maurizio miri

Voto: 6 1/2

La Sad in Philipp Plein e accessori Serena Segala

The Nightmare before Sanremo. Anzi, durante.

Voto: 7 (perché in fondo quel palco merita pur sempre rispetto)

Marco Mengoni in Versace e gioielli Tiffany & Co.

Va' che bel pesciolone che c'è rimasto impigliato nella rete.

Voto: 7

Irama

Porta al Festival la stessa canzone di due anni fa. Almeno il look ha visto bene di cambiarlo.

marco mengoni in versace e gioielli tiffany & co.

Voto: 5/6

Ghali in Loewe

La targa Camaleonte per il miglior mimetismo con la scenografia è sua.

Voto: 9+

Negramaro in Paul & Shark

La fusciacca e la sciarpetta.

Voto: 6

Annalisa in Dolce & Gabbana e gioielli Crivelli

mahmood in prada e gioielli cartier

Passo giusto un saltino, che poi scappo al Moulin Rouge.

Voto: 7+

Mahmood in Prada e gioielli Cartier

Il tecnico della caldaia che noi bravi ragazzi meriteremmo.

Voto: 8

Marco Mengoni in Versace e gioielli Tiffany

E pazienza per l'ascella, che possiamo immaginare abbondantemente idratata.

Voto: 8

Lazza in Fendi

Piedipiatti?

Voto: 5

Diodato in Zegna

La classe, dritta al punto.

Voto: 8

loredana berte in valentino

Federica Brignone

A spazzaneve.

Voto: 5

Loredana Bertè in Valentino

Se non ti dessimo 10 saremmo noi i pazzi.

Voto: 10!

Geolier in Dsquared2

Jamm bell!

Voto: 6+

Alessandra Amoroso in Monot con gioielli Damani

Quest'anno Elodie aveva impegni…

Voto: 6 1/2

The Kolors in Emporio Armani e gioielli Damani

Quest'anno abbiamo speso più di paillettes che di fiori.

Voto: 6 1/2

annalisa in dolce & gabbana e gioielli crivelli

Angelina Mango in Etro

Tutto, ma noiosa no.

Voto: 6/7

Marco Mengoni in Valentino

Un top così traforato che manco il Sempione.

Voto: 6/7

Amadeus in Gai Mattiolo

Ed ecco la prima delle 348 giacche blu che vedremo in questa settimana.

Voto: 6+

Il Volo in Emporio Armani

A quest'ora la vestaglietta ci sta. Io avrei messo anche le pantofole.

la sad in philipp plein e accessori serena segala

Voto: 6 1/2

Big Mama in Lorenzo Seghezzi

La princessa Disney incontra Satana. E vissero felici e contenti.

Voto: 6

Ricchi e Poveri in Vivetta

A questo punto, potevano vestirsi da Baby Alieno.

Voto: 7+

Marco Mengoni in Fendi

Se deve essere gonna, che sia mini.

Voto: 6

Renga e Nek in Maurizio Miri

Cose che neanche in un film di Wes Anderson.

Voto: 5

il tre in diesel

Emma Marrone in Marc Jacobs

Topolino che fa cucù.

Voto: 7+

Mr Rain in Fendi

Ci sono colori che intristiscono chiunque. E non serve un armocromista per capirlo.

Voto: 6----

Bnkr44 in HG/LF

Che confusione. No, non sarà perché ti amo.

Voto: 4

Gazzelle in Msgm

Io lo trovo proprio carino carino carino.

Voto: 7

Dargen D'Amico in Moschino

Categoria bears.

Voto: 6

ghali in loewe

Rose Villain in Marni e gioielli Damiani

Confezionato a Capodimonte.

Voto: 6/7

Fred De Palma in Ssheena e gioielli Damiani

Cosa. Diamine. È. Quello. Che. Penzola?

Voto: 4

Maninni in Antonio Riva Milano in gioielli Damiani

Vediamo se indovinate chi è il mio prefe?

Voto: 8

Santi Francesi in Dolce & Gabbana

Ci piace pure il guanto da serial killer.

Voto: 7

geolier in dsquared2

Alfa

Diamo il voto al look. Quale look?

Voto: 4

Marco Mengoni in Valentino

Un comune paio di jeans? Non penso prorpio: lì ci sono mezzo milione di perline di vetro…

Voto: 6 1/2

Il tre in Diesel

Un nome che è un voto. Fa tutto lui.

Voto: 3

