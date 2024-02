MA COME TI VESTI? SANREMO EDITION! I CANTANTI POSSONO STARE TRANQUILLI: AL FESTIVAL DELLA BANALITÀ HANNO VINTO TUTTI – LORELLA CUCCARINI CON GLI ABITI VINTAGE – GLI SPACCHI DI ALESSANDRA AMOROSO RISVEGLIANO I TELEMORENTI – ROSE VILLAIN MOSTRA LE COSCE, MA SBAGLIA TUTTO – ANNALISA SEDUCE TRA L’IMPERMEABILE E I REGGICALZE – ANGELINA MANGO CAMBIA TAPEZZIERE - BIG MAMA S'AGGHINDA FETISH - LA BELLISSIMA AITANA MORTIFICATA IN UN ABITO DA ARLECCHINO… VIDEO

Ecco qui di seguito tutti i look della terza serata di Sanremo 2024:

Amadeus in Gai Mattiolo

Fatta con gli scampoli dei Ricchi e poveri

Voto: 6

Sangiovanni in Gcds con Aitana in Versace, con gioielli Tiffany & Co.

Lei ci ha creduto di più.

Voto: 6 lui, 7 lei

Annalisa in Dolce & Gabbana e gioielli Crivelli con La Rappresentante di Lista in Dsquared2 e gioielli Damiani

Quando quando quando la smetterà con queste autoreggenti?

Voto: 6/7 Annalisa, 7

La Rappresentante

Gazzelle con Fulminacci

Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra?

Voto: 6 ½ a Gazzelle, 5 a Fulminacci

Rose Villain in Sportmax con Gianna Nannini in Emporio Armani

Scene da un matrimonio?

Voto: 7 (Rose coi tacchi sarebbe pure 8)

Alfa con Roberto Vecchioni

Ma una settimana con una maglietta?

Voto: 6 Alfa, 8 la classe immensa di Vecchioni

The Kolors in Emporio Armani con Umberto Tozzi in Giorgio Armani

Tutto sto Kolor non lo vediamo.

Voto: 6

Lorella Cuccarini in vintage Dolce & Gabbana e gioielli Pomellato

E ci ha anche ballato la qualunque.

Voto: 6/7

Bnkr44 con Pino D'Angiò

Genio plurigenerazionale.

Voto: 49 (7 a ciascuno)

Lorella Cuccarini in vintage Gianfranco Ferrè e gioielli Pomellato

Un bellissimo omaggio a un grande couturier, purtroppo troppo dimenticato. Brava!

Voto: 7 ½

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli e gioielli Crivelli con Francesco Gabbani

Uno non ci crederebbe mai, e invece… Dio li fa e poi li accoppia.

Voto: 7+

Santi Francesi in Dolce & Gabbana con Skin

Tutto stupendo. Da su a giù, da sinistra a destra, da qui a là.

Voto: 9

Irama con Riccardo Cocciante in Carlo Pignatelli

Quella di Cocciante è uan divisa, ormai. E quella di Irama pure.

Voto: 5

Ricchi e Poveri in Oséree con Paola & Chiara in Atelier Emé

Nessuno come me sente la mancanza delle gemelle Kessler?

Voto: 7+

Pecco Bagnaia in Gucci

Che sgommata di stile.

Voto: 7

Ghali in Burc Akyol

Per un pelo… ops, velo, non ci convince al 100%

Voto: 6

Clara in Roberto Cavalli con Ivana Spagna in Dolce & Gabbana

Quando la compri, e quando il micio ci si fa le unghie…

Voto: 6+ Clara, 6 Ivana Spagna

Amadeus in Gai Mattiolo

Con l'almanacco del giorno dopo incastonato sui revers.

Voto: 5

Loredana Bertè in Valentino con Venerus

Ho visto lui che omaggia lei che omaggia lui (Tenco).

Voto: 7 +

Geolier con Guè in Tagliatore, Luchè e Gigi D'Alessio

Variazioni sul tema. Già, ma quale tema?

Voto: 5

Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci in Giorgio Armani

«Ti avevo detto di non metterlo…».

«Abbella, l'ho comprato prima io!».

«Sorridi, sorridi. I conti li facciamo dopo».

Voto: 7

Angelina Mango in Etro

«Ah ma ti sei portata pure tua nipote! Pure lei vestita come me!».

«Sorridi, ti ho detto!».

Voto: 6 ½

Alessandra Amoroso con i BoomDaBash

Preferisco pensare un attimo alla mia Liguria.

Voto: 5/6

Dargen D'Amico in Moschino

Sempre in equilibrio tra profondità e ironia. Non è facile.

Voto: 7+

Mahmood in Dolce&Gabbana

In questo Festival mi sembra ci sia ovunque della grande pubblicità occulta per le creme depilatorie.

Voto: 6 ½

Lorella Cuccarini in vintage Versace e gioielli Pomellato

Ci vuole un certo coraggio per indossare quest'abito. Cosa che, per altro, a lei non è mai mancata.

Voto: 6 ½

Mr.Rain in Fendi con i Gemelli Diversi

Non si fidavano mica di lasciare cappotti e giubbini in camerino.

Voto: 6/7 Mr. Rain, 4 i Gemelli diversi.

Negramaro in Paul & Shark con Malika Ayane in Alberta Ferretti

Le hanno detto: «Vestiti da Callas». E niente, lei ha capito da calla.

Voto: 6+

Emma con Bresh

Niente in contrario, per carità. Ma com'è tutto sto nero?

Voto: 7 lei, 5 ½ lui

Diodato in Zegna con Jack Savoretti

Ma allora lo vedete che non ci vuole poi molto a essere eleganti?

Voto: 7

Il Volo con Stef Burns

Scopri l'intruso.

Voto: 6---

Amadeus in Gai Mattiolo

E pensare che ci lamentavamo delle giacche tutte blu. Sprovveduti.

Voto: 4

La Sad con Donatella Rettore

Fragile? Ma chi ci crede!

Il Tre con Fabrizio Moro

Yin e Yang della truzzery.

Voto: 4 ½

Lorella Cuccarini in vintage Roberto Cavalli e gioielli Pomellato

Scusa mi puoi dire come va il Toro ascendente Vergine per quanto riguarda l'amore?

Voto: 6+

BigMama in Lorenzo Seghezzi con Gaia, La Niña e Sissi

Più che abiti, costumi.

Voto: 5

Renga e Nek in Maurizio Miri

Dulcis (vaniglia e cioccolato?) in fundo. Insomma.

Voto: 6---

Fred De Palma in Ssheena

L'unico look con il quale assistere a questo Festival. Legandosi di forza al divano.

Voto: 6-

Maninni in Antonio Riva con Ermal Meta

Stile al quadrato.

Voto: 6 1/2

I Jalisse

L'emozione non ha voce. E la leggenda non ha voto.

