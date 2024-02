MA COME TI VESTI? SANREMO EDITION! RASSEGNATEVI: QUEST’ANNO NON SI GODE! ROSE VILLAIN TRASFORMATA IN UNA SPUGNETTA D’ACCIAIO CONTRO LO SPORCO IN CUCINA – ANNALISA REPLICA CON I REGGICALZE PER UN EFFETTO SEGRETARIA SEXY – ANGELINA MANGO CON LA TAPPEZZERIA DEL DIVANO DELLA NONNA – CLARA COL BUCO SULL’OMBELICO - LA SAD VERSIONE PUNK – DARGEN D’AMICO CON LE CIAVATTE ARANCIONI, ALESSANDRA AMOROSO SPLENDIDA SIRENA DI PAILLETTES… VIDEO

Ecco qui di seguito tutti i look della seconda serata di Sanremo 2024:

Amadeus in Gai Mattiolo

La giacca bluette. Una certezza, come il sole che sorge al mattino. E l'avviso della Tari nella cassetta della posta.

Voto: 6

Ghali in Maison Margiela

Si è rimboccato le maniche e ha fatto il presentatore. Ah ah ah.

Voto: 8

Fred De Palma in Ssheena

C'è anche una specie di mini mantello da supereroe dietro. Così, lo dico per i più distratti. O fortunati.

Voto: 4 (Antonio e Mimma ci perdoneranno)

La Sad

I Pinguini di Madagascar in acido.

Voto: 5

Renga e Nek in Maurizio Miri

Si sono scambiati i vestiti. Ci vogliono fare il gioco delle tre carte a noi!?

Voto: 5/6

Giorgia in Dior

Chiedete all'intelligenza artificiale di incrociare Pavarotti ed Annalisa, e questo è quel che esce.

Voto: 5

Alfa

Ma anche un po' omega.

Voto: 4

Mr Rain in Fendi

Ma sì, che male fa?

Voto: 6

Dargen D'Amico in Moschino

Un piccolo passo per Dargen, ma un grande passo per Sanremo. È che sto passo lo fa coi ciabattoni.

Voto: 6

Diodato in Zegna

Minima spesa e massima resa.

Voto: 6++

Rose Villain in Gcds

E peraltro libera le pentole dallo sporco più incrostato.

Voto: 7

Il Volo in Emporio Armani

Anni fa Ignazio confessò pubblicamente: «Mi hanno messo la droga nel bicchiere». Sarà per quello, dunque?

Voto: 6+

Giorgia in Dior

Peccato giusto per le scarpette da zietta.

Voto: 7

Bnkr44 in HG/LF

44 matti in fila per sei.

Voto: 5

Gazzelle

È un attimo che ti ritrovi infagottato.

Voto: 6---

Santi Francesi in Dolce & Gabbana

Saranno Santi, ma qualche peccatuccio lo istigano.

Voto: 8

Emma Marrone in Mugler con gioielli Tiffany & Co.

Fusilli al nero di seppia.

Voto: 6-

Mahmood in Rick Owens

Oh mio Dio, mi è caduta la spallina!

Voto: 9

Alessandra Amoroso in Roberto Cavalli

Fino ad ora, irreprensibile.

Voto: 7

Big Mama in Lorenzo Seghezzi

Ha dedicato l'esibizione alla comunità queer. Non potendolo certo dedicare allo stylist…

Voto: 5

Il Tre

Più due, fa il voto.

Voto: 5

Angelina Mango in Etro

Con quello verde e rosa ci facciamo il divano, con quello rosso il copriletto.

Voto: 6------

The Kolors in Emporio Armani e gioielli Salvini

I camiciai di tutt'Italia sono destinati al fallimento.

Voto: 6

Giorgia in Dior

Omaggio a Totò?

Voto: 5

Già meglio, così. E se levassimo anche i pedalini?

Voto: 6

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli e gioielli Crivelli

Da scalza a sneaker. Facciamo progressi.

Voto: 6---

Geolier

I p'me tu p'te. Ma pecchè?

Voto: 4

Il cast di Mare Fuori 4

Ce sta ‘o fashion for. Sì, fuori dall’Ariston.

Voto: 4 1/2

Loredana Bertè in Valentino

Al di là dell'amore incondizionato che proviamo per lei… il look spacca.

Voto: 8

Sangiovanni in Gcds e gioielli Tiffany & Co.

Comodo comodo.

Voto: 5 ++

Maninni in Antonio Riva Milano e gioielli Salvini

ette il look. E nove il sorriso.

Voto: 7

Annalisa in Dolce & Gabbana e gioielli Crivelli

Sexy e austero. Austero e sexy.

Voto: 7

Irama

Voleva che tutta l'attenzione fosse per la canzone. Accontentato.

Voto: 5

I Ricchi e poveri in Oséree

La formazione ridotta dei Cugini di campagna.

Voto: 7

Giorgia in Dior e gioielli Bulgari

Chic, per carità. Ma un piccolo colpo di testa, almeno per l'abito del gran finale?

Voto: 6 1/2

Clara in Giuseppe Di Morabito

Ombelico perfettamente centrato: 100 punti!

Voto: 6

Negramaro

Pelle e paillettes. Un po' tipo capra e cavoli.

Voto: 5/6

Leo Gassman in Emporio Armani

Califano si sarebbe vestito così?

Voto: 6