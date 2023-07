8 lug 2023 18:40

MA ERA IL FESTIVAL DELL’IGNORANZA QUESTO ULTIMO PREMIO STREGA? DALLA GAFFE DEL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE BELLONCI STEFANO PETROCCHI A GENNARO SANGIULIANO CHE HA DICHIARATO DI NON AVER LETTO I LIBRI PUR ESSENDO UN VOTANTE - PER RIMANERE NELL’AMBITO DELLA NON LETTURA DEI POLITICI ANCHE ELLY SCHLEIN HA DICHIARATO CHE LA SERA PER RILASSARSI GIOCA ALLA PLAYSTATION OPPURE VEDE LE SERIE TELEVISIVE. UN LIBRO SUL COMODINO? NO? E’ NECESSARIO INVITARLA AL PROSSIMO STREGA…