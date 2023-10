10 ott 2023 16:18

MA È NORMALE CHE DA UNA TRASMISSIONE RAI SI SGANCI UN SILURO CONTRO UN ALTRO PROGRAMMA DEL SERVIZIO PUBBLICO? – NON ERANO PASSATE NEMMENO 24 ORE DALLA PUNTATA DI “REPORT” SULLA FAMIGLIA LA RUSSA CHE BRUNO VESPA HA OSPITATO 'GNAZIO IN “CINQUE MINUTI” – IL GIORNALISTA HA GLISSATO SU TUTTO SALVO POI, IN CHIUSURA, DARGLI L’ASSIST PER UNA DIFESA SENZA CONTRADDITTORIO: “SU DI ME NON SONO RIUSCITI A DIRE NIENTE. SI TRATTA DI CALUNNIE DA PARTE DEI CALUNNIATORI SERIALI” - VIDEO