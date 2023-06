5 giu 2023 18:13

MA PAOLO BONOLIS QUANTE VOLTE ANNUNCIA IL SUO ADDIO ALLA TV? – IL MARITO DI SONIA BRUGANELLI HA DICHIARATO: “STARÒ IN VIDEO ANCORA PER POCO. NELL’ULTIMO SCAMPOLO DELLA MIA VITA, VOGLIO CONCENTRARMI SU ALTRO”. EPPURE GIÀ NEL GENNAIO 2019, INTERVISTATO SUL “FATTO”, AVEVA DETTO: “TRA UN PAIO DI ANNI VORREI FERMARMI, PERCHÉ NON SONO PIÙ CONTEMPORANEO…” – I DUE ANNI SONO BELLI CHE PASSATI, EPPURE LUI È SEMPRE LÌ IN TELEVISIONE…