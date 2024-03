MA QUALE DECLINO DEL “GRANDE FRATELLO”: PIER SILVIO BERLUSCONI PUÒ SOLO GODERE – PER MEDIASET IL REALITY È UN’OPERAZIONE VANTAGGIOSA CHE NON PONE DUBBI SULLA RICONFERMA PER LA PROSSIMA STAGIONE: LA LUNGA PROGRAMMAZIONE DI SEI MESI HA PERMESSO QUASI CINQUANTA APPUNTAMENTI SERALI, CON COSTI SPALMATI E RIDOTTI, OLTRE A UNA DIRETTA DI VENTIQUATTRO ORE SU MEDIASET EXTRA E AGLI APPUNTAMENTI NEL DAYTIME...

In onda dalle 21.39 alle 1.56: la finale del “Grande Fratello“, con orari sanremesi, ha incoronato la sua vincitrice Perla Vatiero. Al momento dell’annuncio il picco in share, complice l’ora tarda, ha raggiunto il 52%. Una media di 3.039.000 telespettatori con il 23,9% di share, numeri positivi anche se collocano la finalissima tra le meno viste della storia del reality. […]

il Grande Fratello è un successo? Mediaset non ha dubbi, esulta il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: “Si è chiusa ieri un’altra edizione top di Grande Fratello, che si conferma format amatissimo. Un ringraziamento ad Alfonso Signorini che ha condotto il programma con grandissima maestria per ben sei mesi. Un plauso anche alle squadre di Endemol Shine Italy e Mediaset. A tutti, in particolare ad Alfonso, all’opinionista Cesara Buonamici, a Rebecca Staffelli, alla squadra autorale capeggiata da Andrea Palazzo e al regista Alessio Pollacci, il ringraziamento di Canale 5 per la professionalità e la passione dedicati alla realizzazione di uno show di altissimo livello”.

Dicevamo, il Grande Fratello è un successo? In termini assoluti no. Il reality non ha mai nemmeno impensierito la concorrenza della rete ammiraglia Rai, sempre vincente con show e fiction, ieri l’ultima puntata di “Lolita Lobosco 3” su Rai1 ha conquistato cinque milioni di spettatori con il 27% di share. La trasmissione di Canale 5 ha concluso l’edizione con una media inferiore al 19% di share, con chiusura a notte fonda, e valori assoluti vicini ai due milioni e mezzo.

Numeri che per Mediaset valgono molto. Canale 5 non vive il suo periodo migliore, con l’eccezione Maria De Filippi, show di punta e fiction non raggiungono gli ascolti ottenuti dal reality. La lunghissima programmazione di sei mesi ha permesso tanti raddoppi in prime time e quasi cinquanta appuntamenti serali, con costi spalmati e ridotti, oltre a una diretta di ventiquattro ore su Mediaset Extra e agli appuntamenti nel daytime. Operazione economicamente vantaggiosa che non pone dubbi sulla riconferma per la prossima stagione: “Il Grande Fratello tornerà proprio tra qualche mese, aspettateci”, ha detto in diretta Signorini. […]

