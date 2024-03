1 mar 2024 14:44

MA QUALE DIETA E SPORT, MEJO I FARMACI - OPRAH WINFREY LASCIA IL CDA DI "WEIGHT WATCHERS", CHE OFFRE SERVIZI PER LA PERDITA DI PESO E PER IL FITNESS, E IL TITOLO DELL'AZIENDA CROLLA DI OLTRE IL 25% A WALL STREET - LA CONDUTTRICE HA "SPOSATO" UN'ALTRA VIA (ANZI, UNA SCORCIATOIA) PER SMALTIRE LA PANZA: E' DA POCO DIVENTATA TESTIMONIAL DELL'OZEMPIC, MEDICINALE ANTIDIABETE USATO DAI RICCONI AMERICANI PER DIMAGRIRE - OPRAH E' RIUSCITA A PERDERE 20 CHILI GRAZIE AL FARMACO…