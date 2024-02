MA QUALE FEMMINISTA: MEGLIO LA MANTENUTA! – ALTRO CHE "BARBIE": LE IDOLE DELLE RAGAZZINE SONO CONNIE CORLEONE E CARMELA SOPRANO! – SUL WEB SPOPOLA LO STILE “MOB WIFE” ("MOGLIE DEL MAFIOSO") ISPIRATO ALLE COMPAGNE DI ALCUNI DEI CRIMINALI PIU’ FAMOSI DEL CINEMA E DELLE SERIE TV – IL TREND HA CONQUISTATO ADOLESCENTI E INFLUENCER DI TUTTO IL MONDO, CHE SFILANO CON CAPPOTTONI DI PELLICCIA, ABITI LEOPARDATI E GIOIELLI IN BELLA VISTA – E' IL PIACERE DELL'OSTENTAZIONE DI RICCHEZZA E STATUS, SENZA DOVER MUOVERE UN DITO… - VIDE

Estratto dell’articolo di Antonio Mancinelli per “Specchio – la Stampa”

mob wife aesthetic 5

[…] Barbie, fatti più in là. La nuova tendenza della cultura pop celebra lo stile di Ginger McKenna/Sharon Stone in Casino, Rosalyn Rosenfeld/Jennifer Lawrence in American Hustle, Karen Hill/Lorraine Bracco in Quei bravi ragazzi, Elvira Hancock/Michelle Pfeiffer in Scarface, Sofía Vergara/Griselda Blanco in Griselda e naturalmente Adriana La Cerva/Drea de Matteo e Carmela Soprano/Edie Falco nella serie tv I Soprano, che quest'anno festeggia i 25 anni dal primo episodio.

mob wife aesthetic 4

Donne tormentate dalle vite interiori complesse, guidate da furibonde passioni nascoste dal trucco pesante, cotonature ingombranti, french manicure, cappottoni in pelliccia, abiti stampati tigre-leopardo-zebra, gioielli d'oro, tacchi a spillo, occhiali da sole, borse firmate originali e tarocche. Sono loro a ispirare l'estetica della Mob Wife (letteralmente, "moglie del mafioso"), uno dei trend più autoesplicativi che affliggono la sezione "Per te" su TikTok, in via di espansione nel mondo reale come contraltare al lusso silenzioso e all'eleganza minimale. Si tratta di ritrovare il piacere dell'ostentazione e di esibire il proprio status, condito anche da una buona dose di kitsch. […]

mob wife aesthetic 3

Tutto avrebbe avuto inizio – il condizionale è d'obbligo – dalla social star Sarah Arcuri che si è autoproclamata «Ceo dell'estetica Mob Wife», di origini calabresi e di stanza negli Usa. Sposata con Franco Porporino, produttore televisivo e patron del ristorante italiano Fresco da Franco nel New Jersey, dall'account Instagram con il programmatico nome "The Sweet Paisana", ha cominciato a postare sue foto inguainata in abiti di pelle (vera), megapellicce (finte, dice lei), stivali acuminati. […]

mob wife aesthetic 2

Sul tema è intervenuto perfino Francis Ford Coppola su Instagram dicendo che per Il Padrino ha voluto Connie Corleone vestita «come una languida, sensuale principessa italiana», interpretata dalla sorella Talia Shire. Mentre si capisce benissimo perché le ragazze della Generazione Zeta possano abbracciare uno stile così chiassoso - adottato anche dalle loro beniamine: tra le altre Dua Lipa, Hailey Bieber, Kendall Jenner - perché per loro è nuovo di zecca, risulta più complesso per le adulte capire perché denominare proprio così la voglia sfacciata di rappresentarsi con la più pacchiana gamma di capi e accessori. […]

mob wife aesthetic 1