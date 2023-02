24 feb 2023 18:03

MA QUANTO ROSICA 'STA SHAKIRA! - LA CANTANTE COLOMBIANA CONTINUA A FRACASSARCI I CABASISI CON UNA NUOVA CANZONE CONTRO L'EX, GERARD PIQUÉ - LA POPSTAR GORGHEGGIA: "ADESSO TU VUOI TORNARE, LO CAPISCO, GIÀ LO SAPEVO. HAI MESSO I LIKE AI MIEI POST. ASPETTAMI CHE IO SONO UN’IDIOTA…I MIEI ERRORI NON LI RIPETO. DÌ ALLA TUA NUOVA “BABY” CHE NON MI METTO IN COMPETIZIONE PER UN UOMO..." - VIDEO