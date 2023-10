MA QUANTO SI PIACE ALBERTO MATANO? A “BALLANDO CON LE STELLE” IL PRESENTATORE TV HA INAVVERTITAMENTE MOSTRATO L'IMMAGINE DI SE STESSO PIAZZATA IN BELLA VISTA COME SFONDO DEL CELLULARE - UNA DIMOSTRAZIONE DI NARCISISMO CHE NON È PASSATA INOSSERVATA TANTO CHE MATANO È FINITO SBERTUCCIATO PER ORE SUI SOCIAL CHE NON GLI HANNO PERDONATO IL SUO EGO SMISURATO: “AVEVA RAGIONE LORELLA CUCCARINI…”

Marco Zonetti per Dagospia

alberto matano e la sua foto come sfondo del cellulare 9

Il giovane cacciatore Narciso, per una punizione divina, s'innamorò così tanto della propria immagine da annegare cadendo nel lago in cui si specchiava.

Tale mito è stato rievocato sabato sera, 28 ottobre, su Rai1 a Ballando con le Stelle da Alberto Matano quando la regia ha staccato sul suo telefonino, rivelando che il conduttore de La Vita in Diretta ha come sfondo la propria fotografia.

Matano stava criticando la giovane e bellissima concorrente Sara Croce per i suoi tanti viaggi esotici sbandierati sui social, quando egli ha inavvertitamente mostrato l'immagine di se stesso piazzata in bella vista sul suo cellulare.

alberto matano e la sua foto come sfondo del cellulare 8

Senz'altro, il display di un telefonino non nasconde le insidie del lago che costò la vita a Narciso, ma al tempo stesso non ha impedito al buon Matano di ricevere una sequela di prese in giro sui social di moltissimi commentatori imbarazzati che gli hanno rimproverato l'eccessivo amore per la propria immagine.

Per giunta, molti in rete hanno riesumato dall'oblio del tempo le parole dell'ex collega della Vita in Diretta Lorella Cuccarini, che anni fa gli aveva attribuito un "ego smisurato". "Aveva ragione lei", hanno chiosato in tanti.

Innegabile: Matano piace a moltissimi spettatori e lo testimonia il successo del suo programma che sta surclassando quotidianamente Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. Ma è anche palese che piace tantissimo a se stesso. Del resto basta guardarlo sfilare di fronte alle telecamere alla Vita in Diretta con sguardo ammiccante nell'obiettivo, un po' come Linda, Christy e Naomi ai tempi d'oro sulle passerelle di Gianni Versace.

alberto matano e la sua foto come sfondo del cellulare 7

Ma, a parte questo, una domanda nasce spontanea, come diceva l'indimenticato Antonio Lubrano. Cosa ne pensa il marito di Matano del fatto che, anziché la foto del consorte o una foto assieme, il conduttore preferisca evidentemente la propria... da solo?

