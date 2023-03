30 mar 2023 19:06

MA QUANTO TEMPO LIBERO HA IL PRESIDENTE DEL SENATO? – A “L’ARIA CHE TIRA” MYRTA MERLINO CHIAMA IN DIRETTA ‘GNAZIO PER FARSI RACCONTARE “LA VERITÀ” SULLA SCENETTA DA ISTITUTO LUCE DELLA FOLLA DI BAMBINI CHE URLAVA GIORGIA MELONI A PIAZZA DEL POPOLO: “GIORGIA AVEVA UN APPUNTAMENTO. PATRIZIA SCURTI, CHE È LA ‘COMANDANTE’ DI GIORGIA, LE HA DETTO ‘DOBBIAMO ANDARE, DOBBIAMO ANDARE’, MENTRE I COMANDANTI LE DICEVANO: ‘PERCHÉ NON VA GIÙ UN ATTIMO, IN PIAZZA. E PATRIZIA, RIPETEVA, ASSOLUTAMENTE, DOBBIAMO ANDARE DOBBIAMO ANDARE. POI L'HANNO CONVINTA” – L’INTERVENTO HA SCATENATO UN ACCESO DIBATTITO IN STUDIO, E ALLA FINE LA RUSSA HA ATTACCATO… VIDEO