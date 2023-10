11 ott 2023 17:19

MA ZAKI, ORA CHE L'ABBIAMO LIBERATO, PERCHE' NON TORNA A STUDIARE INVECE DI FARE L'OPINIONISTA? - PATRICK ZAKI NON SARÀ PIÙ OSPITE DI FABIO FAZIO A "CHE TEMPO CHE FA" - L’ATTIVISTA, CHE AVEVA DEFINITO NETANYAHU “UN SERIAL KILLER” PROCLAMANDOSI “SOSTENITORE DELLA CAUSA PALESTINESE", PARTECIPERÀ A UNA DELLE PROSSIME PUNTATE (NON ALLA PRIMA IN CUI SI PARLERA’ DELLA GUERRA TRA ISRAELE E HAMAS) – FAZIO PARLANDO DELLA OSPITATA DI ZAKI AVEVA DETTO CHE ERA IMPORTANTE AFFINCHE’ I TELESPETTATORI “RITROVASSERO” IL PROGRAMMA. E ORA FABIOLO COME FARA'?