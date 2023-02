Ivan Rota per Dagospia

Un politologo reale a Montecarlo: Dalla torre d’avorio della sua residenza nel principato, luogo da sempre noto per aver aiutato gli ultimi (sic!), Beatrice Borromeo ci fa sapere con un tweet: “ Forza Elly Schlein, unica e vera possibilità per il PD di tornare ad avere un senso”.

Parliamo sempre di tweet. Superata la crisi, Pierpaolo Pretelli ha fatto una sorpresa a Giulia Salemi. Il ragazzo ha detto di lei a Alfonso Signorini: “Preferisce l’uccello di Twitter” ( al suo!), riferendosi al fatto che la fidanzata passa più tempo sui social, essendo opinionista al GF Vip, che con lui. Si lamenta in pratica della mancanza di intimità. In diretta. Chapeau, direbbe Loretta Goggi.

Per la serie “ dico tutto di me”, Madame senza problemi, rispondendo alla domanda di un fan: "In una settimana quante volte fai sesso?", ha detto: "Abbastanza da non doverci pensare mentre faccio altro". Ci fa capire di avere un’attività sessuale frenetica, partita quando a quattordici anni si innamorò di una trentenne. Dice peró di essere single. Quindi con chi fa sesso la cantante? Dicono si tratti di una bionda vorace…

Scena cult del GF Vip da vedere e rivedere in loop: la faccia di Sonia Bruganelli mentre Orietta Berti parla per la millesima volta dell’amore per il marito Osvaldo. Un’espressione di rassegnazione: Bruganelli non riesce a mentire. Da Oscar!

Come avevamo previsto, quando Antonella Fiordelisi ha saputo da Edoardo Donnamaria che aveva toccato una tetta (o protesi che dir si voglia) al GF Vip é scoppiato il finimondo: la bambola assassina si é messa a piangere e lo ha lasciato (ancora). Tutti si aspettavano chissà cosa fosse successo e invece il grande mistero annunciato a inizio puntata si riduce a una palpatina…

E poi Fiordelisi é entrata nel sovrannaturale e citando il cult “ Non aprite quella porta”, ha così parlato:“ Ho fatto un incubo: ero in un tunnel, sono uscita e sono andata nel cortiletto e ho visto lui (il fidanzato Edoardo Donnamaria) uscire dal van…”.

La bambola assassina è una pessima attrice, ma con una fantasia a mille.

Ha detto la sua Tavassi a Donnamaria parlando della Fiordelisi: “Tu hai dato l’assist a chi ha sempre voluto passare per vittima e non c’è mai riuscita. Sarò impopolare, ma la realtà è questa. Se lei è innamorata di te questa cosa la supera, altrimenti la cavalcherà alla grande. Ti giuro, stasera piangeva a blocchi. Quando non si parlava di lei stava seria, quando si parlava di lei piangeva”.

E contro la Fiordelisi anche l’opinionista Orietta Berti (datele la melatonina) così incazzata che la sua giugulare era più grossa di quella di Daniele Dal Moro. La cantante ha urlato il discorso più lungo mai fatto al GF Vip: “Con la Murgia, Edoardo si è sempre abbracciato davanti a lei e davanti a tutti. ( intanto zittisce il pubblico).Tutta questa roba della gelosia è tutto oro colato che ti è arrivato addosso e tu fai la sceneggiata. Perché finalmente grazie a questo potrai vincere su Oriana e Nikita. Questo è oro che ti fa avere il tuo Edoardo. Sono contenta che si è svegliato. Il bello addormentato si è svegliato, si è svegliato un po’ tardi. Sono contentissima davvero per lui.”

E prosegue :” Non fare più la sceneggiata perché io di sceneggiate ne ho viste tante nella mia vita in 57 anni che faccio parte di questo ambiente. Fai la donna normale e fai te stessa. E ti dico una cosa, se dovessi salvare uno lì dentro salverei te perché sei un’arrogante vera. Invece Nikita è troppo sdolcinata e troppo falsa per me. Adesso mi sono sfogata e stanotte non prenderò le goccine. Grazie Alfonso che mi hai fatto parlare. Se Antonella soffre davvero? Ma dai lasciamo perdere con quelle lacrime…”

Nicole Murgia (eliminata ieri sera) è una mantide? Antonella Fiordelisi , come abbiamo detto, ha scoperto quello che Edoardo Donnamaria ha fatto con Nicole Murgia, Chiara Rabbi (ex fidanzata di Davide Domadei che l’ha più volte tradita) ha pubblicato una “svelenata”social che è stata riportata in puntata. “Benvenuta nel club Anto. Fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento“. Finita la puntata Donadei ha solo detto: “Quel messaggio di Chiara? Incredibile, andasse a fanculo”.

Maledetto parrucchiere, svegliati é (quasi) primavera! .”È pura. Sono convinto che farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene". Al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese parla del futuro con Ginevra Lamborghini fuori dalla Casa. Eliminato dal reality lo scorso lunedì, dice poi:”Il bacio con Ginevra c’è già stato nella sauna. Ci continuiamo a sentire. Vorrei vivere un momento più rilassato, con i rapporti tendo a velocizzare un po’ troppo. Cerco di credere che lei sia la ragazza che immagino, e quindi chi lo sa". Speriamo che sta roba sia scritta dagli autori… Più vero quando dice: “Mi baciano, ma poi tutte scappano.”

Daniele Dal Moro ieri sera ha fatto un bel discorso a proposito del fatto che Tavassi gli avesse dato del gay o bisessuale: “ Mi fa specie lo abbia detto di nascosto”, ma ribadisce che lui non ha nessun problema, anzi. E il conduttore apprezza. Poi Dal Moro se la prende con Donnamaria che gli ha dato del permaloso. Ma tra i due ci sono vecchie ruggini…

Dopo la diretta, nella notte, la complessa situazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria porta quest'ultimo in un profondo sconforto, ma viene immediatamente supportato dai suoi coinquilini.

In nomination cinque concorrenti: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Edoardo Tavassi.

Auguri a Gigi D’Alessio. Ha festeggiato il compleanno con la compagna Denise Esposito che il 24 gennaio 2022 l’ha reso nuovamente padre di Francesco. Il cantante festeggia un po’ in ritardo i 56 anni, compiuti il 24 febbraio. Al party anche Amadeus con Giovanna Civitillo e Gianni Morandi. E nello stesso giorno la sua ex Anna Tatangelo pubblica le foto con il suo nuovo amore, il toy boy Mattia Narducci lanciato come modello e attore dal manager Alex Pacifico.

