MADONNA È IN TERAPIA INTENSIVA – LA POPSTAR 64ENNE È RICOVERATA IN OSPEDALE A NEW YORK PER UN’INFEZIONE BATTERICA: SAREBBE FUORI PERICOLO, MA È STATA COMUNQUE COSTRETTA A RINVIARE IL TOUR MONDIALE, “CELEBRATION”, IN PARTENZA DA VANCOUVER IL 15 LUGLIO – IL RICOVERO DI VERONICA CICCONE RISALE A SABATO SCORSO, MA L’ANNUNCIO DEL MANAGER, GUY OSEARY, È ARRIVATO SOLO OGGI: “LA SUA SALUTE STA MIGLIORANDO, MA…” - VIDEO