A giugno Madonna era in terapia intensiva per una infezione batterica e si temeva per la sua vita. Poi la regina del pop a 65 anni si è ripresa a tempo di record, ha solo spostato l’inizio del suo Celebration Tour (78 tappe) da luglio a ottobre e arriverà in Italia, a Milano, il 23 e il 25 novembre, date già sold out. Gli inviati di OGGI sono andati a Lisbona per vedere in anteprima quello che è molto più di un concerto e lo raccontano nel numero del settimanale in edicola da domani.

Madonna sul palco propone la storia della sua vita e non nasconde le sue fragilità: una vistosa fascia sopra le calze a rete a proteggere il ginocchio sinistro e un toccante discorso di gratitudine per essere sopravvissuta. «So di avere avuto degli angeli che mi hanno protetto. Ecco quello che ho capito: se non credi negli angeli, non ne vedrai mai uno e non sarai mai tratto in salvo. Quattro mesi fa, a New York, degli angeli mi hanno protetto».

La popstar è grata per questa nuova possibilità di vita che invece molti altri suoi amici, per diversi motivi, non hanno avuto. Lo dimostra mentre canta Live to tell, ricordando chi è morto di Aids, e nei tributi a Michael Jackson e Prince, nati come lei nel 1958 ma scomparsi nel 2009 e 2016.

Al seguito di Lady Ciccone ci sono 24 costumisti e 9 sarte. La star si è affidata a varie griffe, dall’amica Donatella Versace, che le ha creato una tuta fatta di mille specchi, a Miu Miu, che ha ideato degli stivali da cowboy, a Dilara Findikoglu, che ha riproposto un suo cappotto foderato con i graffiti di Keith Haring.

Sul palco si esibiscono alcuni dei suoi sei figli (due naturali e quattro adottati). Mercy James suona il piano in Bad Girl, David Banda è un menestrello con chitarra in Mother and Father, l’undicenne Estere stupisce tutti per la capacità di fare vogueing (un ballo ispirato alle pose che si assumono durante i servizi fotografici). Il Celebration Tour, nonostante si svolga davanti a 20 mila persone, crea un’inaspettata atmosfera.

