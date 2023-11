MAGGIONI, CHE MELONI! LA DIRETTRICE EDITORIALE PER L’OFFERTA INFORMATIVA DELLA RAI FRIGNA PERCHÉ QUEL CARROZZONE PIENO DI RACCOMANDATI VIENE PRESO DI MIRA: “LA RAI MI SEMBRA DIVENTI TROPPO SPESSO E TROPPO FACILMENTE BERSAGLIO DI TUTTO E DI PIÙ. DA UNA PARTE L'INDEBOLIMENTO OGGETTIVO LEGATO ALLE RISORSE, DA UN'ALTRA L'ATTENZIONE POLITICA COSTANTE INTORNO A RAI, RISCHIANO DI NON FARE IL BENE DI QUESTO PAESE…”

MONICA MAGGIONI

(Adnkronos) - "La Rai mi sembra diventi troppo spesso e troppo facilmente bersaglio di tutto e di più". Lo ha detto la direttrice editoriale per l'offerta informativa della Rai, Monica Maggioni nell'audizione in commissione di Vigilanza Rai. Secondo Maggioni ci si dimentica che il punto non è attaccare Rai, ma domandarsi se "non sia venuto il momento di ridare valore e centralità al lavoro che Rai fa e a chi in Rai lavora".

"Da una parte l'indebolimento oggettivo legato alle risorse, da un'altra l'attenzione politica costante intorno a Rai, rischiano di non fare il bene di questo Paese. Minare la credibilità e la centralità del servizio pubblico è minare uno strumento che continua ad essere chiave e deve essere chiave.

monica maggioni

Questo non vuol dire non criticarlo, non migliorarlo, non lavorare insieme per renderlo più efficiente. Ma non si deve perdere di vista il fatto che servizio pubblico è centrale nella vita del Paese", ha aggiunto Maggioni.

monica maggioni foto di bacco MONICA MAGGIONI IN MEZZ ORA