MAI DIRE RAI - DOPO LA LETTERA DELL'AD SALINI PER INVITARE I DIRETTORI DI RETE A VALORIZZARE LE RISORSE INTERNE, LUCIA ANNUNZIATA, CHE AVEVA RICHIESTO UN REGISTA ESTERNO PER "MEZZ'ORA IN PIÙ" CHE QUEST'ANNO SI ALLUNGHERÀ FINO ALLE 16, PRENDE CARTA E PENNA E RISPONDE A TUTTO IL CDA - ECCO LA LETTERA, FRESCA DI INVIO, CHE DAGOSPIA È IN GRADO DI RIVELARE

lucia annunziata

Marco Antonellis per Dagospia

Le polemiche in Rai non finiscono mai, nemmeno a ferragosto. A viale Mazzini sono specialisti in questo. Ricordate la lettera scritta dall'Ad Fabrizio Salini appena qualche giorno fa dove si invitava "i Direttori di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 a valorizzare le risorse interne richiamando l'attenzione, in particolare, sulla necessità di utilizzare prioritariamente i registi interni"? Ebbene, c'è chi, sentendosi tirato in ballo, ha preso carta e penna per replicare all'Ad e a tutto il Cda: Lucia Annunziata.

Ecco dunque la lettera, fresca di invio, che Dagospia è in grado di rivelare. In attesa, ca va sans dire, della controreplica dell'Ad Salini.

Ai membri del CdA della Rai

e per conoscenza al Presidente della Rai Marcello Foa

e all'Ad Fabrizio Salini

e alla Presidenza della Commissione di Vigilanza Rai

Gentili Consiglieri,

fabrizio salini foto di bacco

Vi invio questa nota in risposta al tema del rispetto delle norme e delle professionalità aziendali sollevato dal consigliere Riccardo Lagana’. Tema che considero rilevantissimo.

Vorrei dunque fornire un po’ di informazioni che possano servire a inquadrare meglio la questione.

Negli ultimi sette anni "In mezz’ora" ha avuto un regista interno, Davide Marcotulli che alla fine di questa stagione ha lasciato la trasmissione per ragioni personali. Marcotulli aveva sostituito il regista precedente Alessandro Renna.

Alessandro Renna

Nell’avvicendamento ho chiesto di lavorare di nuovo con Renna per diverse ragioni. Nella prossima stagione, come sapete dalla presentazione dei Palinsesti, "Mezz'ora in più" si allungherá fino alle 16 cambiando in parte formato e aggiungendo più filmati. Lavorare con un regista che conosco bene e che conosce bene la trasmissione mi è sembrata una garanzia per meglio affrontare questo cambiamento. Alessandro Renna - tra l’altro - è un regista nato e cresciuto in Rai dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera. Al momento Renna ha già da tempo ripreso a collaborare con la Rai.

Sui costi non mi dilungo. Anche con l’arrivo di Renna resteremo nel budget che ci è stato assegnato.

ROBERTO FICO A IN MEZZORA DA LUCIA ANNUNZIATA

Credo sia inutile ricordare, ma val la pena farlo, che mi sono adeguata alla riduzione dei compensi voluti dalla legge e che ogni allungamento del format non comporterá alcun ritocco al mio contratto.

Resto come sempre a disposizione dei vertici Rai, del Consiglio di Amministrazione e della Commissione di Vigilanza per verificare la veridicità di quello che sostengo.

Vi ringrazio dell’attenzione

Lucia Annunziata