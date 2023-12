MAI DIRE RAI! LO SCAZZO PRESTA-AMADEUS CONFERMA LA LEGGE NON SCRITTA DI VIALE MAZZINI: A COMANDARE SONO GLI AGENTI E, IN PARTICOLARE, QUELLO CHE PIAZZA IL SUO PUPILLO ALLA CONDUZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO - PRIMA DELLA ROTTURA CON AMADEUS, IL PATRON DELLA "ARCOBALENO3" E' RIUSCITO A PIAZZARE ALL’ARISTON LA CUCCARINI E CONTINUA A DOMINARE SUI PALINSESTI DI RAI1 - C'È UN PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA CHE BLOCCHEREBBE I CONFLITTI DI INTERESSI DI AGENTI E CONDUTTORI: CHE FINE HA FATTO?

Estratto dall'articolo di Lisa Di Giuseppe per "Domani"

amadeus lucio presta

(...) Chi sa di televisione conosce bene i meccanismi che regolano la trattativa tra i dirigenti e gli agenti: «Se vuoi, per dire, Antonella Clerici devi accettare anche una serie di emergenti della scuderia da piazzare in palinsesto» dice chi ha esperienza nell’invenzione di nuovi programmi. Poi, chiaramente, c’è il pezzo da novanta, il direttore artistico di Sanremo: in un sistema che considera il festival il vero Natale della televisione italiana e si organizza definendo le proprie priorità e la (mancanza di) controprogrammazione di conseguenza non potrebbe essere diversamente.

mattarella presta benigni

Oltre a determinare gli altri artisti che calcheranno il palco dell’Ariston – o nel caso di Amadeus e Presta, perfino gli ospiti che siedono nel pubblico, visto che la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al festival dello scorso anno è stata garantita dalla mediazione dell’agente con il portavoce Giovanni Grasso – l’agente del direttore artistico ha anche tradizionalmente una posizione più forte per quanto riguarda la spartizione dei palinsesti.

myrta Merlino lucio presta barbara durso pier silvio berlusconi - poster by macondo

A Sanremo 2024, per esempio, è rappresentata da lui anche una delle co-conduttrici, Lorella Cuccarini: quando la showgirl ha detto in un’intervista che «Sanremo era l’ultima cosa che avrei immaginato», i maligni hanno commentato che lo stupore era il sentimento più improbabile per una delle più quotate per un ingaggio in quanto della stessa scuderia del conduttore. La regola non scritta che norma la spartizione è stata fondamentale soprattutto nell’epoca in cui il mercato era diviso tra Presta e Caschetto, l’altro grande protagonista del business dello spettacolo.

lucio presta

Per individuare i momenti di grazia di ciascuno basta scorrere la lista dei conduttori di Sanremo: Presta la fa da padrone con i festival di Paolo Bonolis, Antonella Clerici e i due anni di Gianni Morandi (ovviamente senza tener conto del dominio delle ultime cinque edizioni di Amadeus). Caschetto dalla sua ha le quattro edizioni di Fabio Fazio: elemento di rottura nella lista è Claudio Baglioni – edizioni 2018 e 2019 – che è seguito dalla Friends and partners di Ferdinando Salzano, che da parte sua si muove a cavallo fra musica e spettacolo.

Non sono in tanti: musica e televisione sono mondi che comunicano ma in genere non sono sovrapponibili, motivo per cui analizzare le appartenenze degli artisti che si sfidano all’Ariston è ancora un’altra storia. [...]

renzi lucio presta

Insomma, una vera e propria spartizione a geometrie variabili dei generosi compensi che portano a casa artisti e giornalisti rappresentati dal duopolio. In Rai, in realtà, ci sarebbero delle regole da seguire per arginare lo strapotere del sistema: due legislature fa, nel 2017, la commissione di Vigilanza aveva prodotto un atto di indirizzo che obbligava l’azienda ad adottare procedure volte a evitare possibili conflitti d’interesse.

Nonostante le ripetute richieste di notizie sulla situazione in azienda da parte dell’allora presidente (oggi sottosegretario all’Editoria) Alberto Barachini e del segretario Michele Anzaldi, viale Mazzini non ha mai voluto diffondere un quadro della situazione. Rai non ha mai nemmeno mai voluto mettere in atto il provvedimento, ritenuto superato da un articolo della legge di riforma dell’audiovisivo che affidava all’Agcom il compito di regolamentare la materia.

amadeus presta

Due anni dopo, le linee guida di Agcom sono arrivate – nonostante qualche aspetto da limare, segnalato al governo dall’authority – e hanno raccolto alcuni dei punti sollevati dalla vigilanza, come il divieto di rappresentare più di tre artisti in una produzione e partecipare contemporaneamente alla produzione del programma. Dall’epoca, però, di esposti per comportamenti contrari alle regole all’autorità non ne sono mai arrivati, da parte di nessuno: quasi che il bisogno di scardinare il sistema non fosse poi così forte.

lucio presta barbara d'urso flavio briatore con lucio presta flavio briatore lucio presta MYRTA MERLINO LUCIO PRESTA lucio presta (3) giovanni malago flavio briatore lucio presta lucio presta foto di bacco (2) paolo bonolis lucio presta (2) foto di bacco matteo renzi lucio presta LUCIO PRESTA AMADEUS A SANREMO lucio presta mara venier lucio presta al reading di poesie di angelo mellone