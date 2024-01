MAL VIEN PER NUOCERE: “I MANESKIN? NON HANNO INVENTATO NULLA E IL LORO INGLESE NON SI CAPISCE. ELODIE? BELLA RAGAZZA, MA PREFERISCO LE DONNE UN PO' PIÙ FEMMINILI. NON È LEI CHE DECIDE DI CANTARE CON LE CHIAPPE DI FUORI. NEGLI SPOT È VESTITISSIMA E MOLTO PIÙ SEXY” – “PATTY PRAVO NON ERA IL MIO TIPO. DOVEVO CANTARE CON LEI A SANREMO, MA PRESERO LITTLE TONY. DORI GHEZZI? SIAMO STATI MOLTO VICINI. DAVVERO CARINA” – “IL MIO ACCENTO ALLA STANLIO E OLLIO È COLPA DI TENCO. MI DISSE…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

mal ryder

Certo che con il nome Mal le battute sceme si saranno sprecate.

«C’è sempre qualcuno che fa lo spiritoso. Così ho realizzato delle magliette con la mia faccia e la scritta “Mal di denti”, “Mal di testa”, “Mal di pancia”. Più una in cui sono appoggiato a un furgone Fiat: e diventa“Mal-e-Ducato” (“malediùcato”). Sono rimaste pezzi unici, non ho trovato lo sponsor, peccato».

Perché Mal?

«Una dedica per mio cugino Malcolm, gli ero molto affezionato. Gallese come me, musicista, stava nel gruppo che nei primi anni Sessanta apriva i concerti dei Beatles».

Dal 1989 è cittadino italiano, ormai uno di noi.

«Arrivai nel ’66. Mi sono dovuto abituare a guidare dalla parte opposta e ho capito che fare la fila ordinata non era previsto. La prima cosa che ho imparato sono state le parolacce. Ormai però a casa non torno quasi più, penso in italiano, in inglese non mi vengono le parole. E gesticolo quando parlo, come voi».

[…] C’è una cosa però che non è cambiata.

«L’accento alla Stanlio e Ollio è rimasto. Colpa di Tenco».

Che c’entra Tenco?

«Il mio primo manager, Alberigo Crocetta, proprietario del Piper, mi invitò a casa sua per provare due brani. C’erano Sergio Bardotti e un ragazzo che non conoscevo, silenzioso. Una era Yeeeeeeh! Cominciava così: “I tuoi occhi sono fari abbaglianti e io ci sono davanti”. Uno scioglilingua, non ci riuscivo. “Se volete, vado a scuola di dizione”. Intervenne lo sconosciuto: “No, continua a parlare così, avrai successo”. Era Luigi Tenco».

[...] La pronuncia dei Måneskin com’è?

«Quando al Cantante Mascherato ho fatto Beggin’ , sono andato a prendermi il brano originale di Frankie Valli, perché dalla loro versione non si capiva niente».

Non la fanno impazzire.

«Bravi, però non hanno inventato niente, adesso i ragazzi sono tutti pieni di tatuaggi, piercing, mezzi nudi».

Gino Paoli dice che «oggi emergono le cantanti che mostrano il fondoschiena».

Elodie si è risentita.

«Bella ragazza, che poi non è nemmeno lei che decide di cantare con le chiappe di fuori, ma chi la consiglia. Negli spot tv però ho notato che è vestitissima. Così è molto più sexy, anche se io preferisco le donne un po’ più femminili».

[...] La ragazza del Piper era Patty Pravo.

«Bella, però non era il mio tipo. Con Nicoletta avrei dovuto cantare La spada nel cuore a Sanremo 1970, invece presero Little Tony».

Il flirt con Dori Ghezzi.

«Siamo stati molto vicini, pure al Cantagiro. Davvero carina, aveva tanti ammiratori».

I capelli come i Beatles.

«Non imitavo nessuno, mi piacevano così».

Il successo fu travolgente.

«Ricevevo centinaia di lettere d’amore. Una professoressa di Genova mi scriveva ogni giorno, su carta azzurra, ai concerti era in prima fila con un mazzo di rose».

Non solo lei.

«Una dodicenne scappò di casa e si presentò al residence con un cagnolino per me, il portiere era disperato».

[…] Lei mica si tirava indietro.

«Ho avuto molte avventure, ma fidanzate vere, poche».

[...] Le sfide in auto con Giacomo Agostini.

« Noou ! Giravamo insieme Amore Formula 2. Decidemmo di andare a cena a via Veneto. Giacomo partì per primo. Io guidavo una De Tomaso Mangusta arancione. Aveva le due gomme posteriori più alte. Ne trovai una a terra. Mi aiutò un tizio, l’aveva bucata lui per prendere la mancia».

Ci si arrangiava.

«La ruota di scorta era piccola. L’auto era sbilanciata. Pioveva. Per colpa di un binario del tram e delle foglie morte, slittai e finii sopra il marciapiede e contro un palo della luce. I Parioli rimasero al buio per ore. Giacomo tornò a vedere che fine avevo fatto. Arrivarono i paparazzi. E i giornali scrissero che facevamo le corse spericolate».

[…] «Furia cavallo del West/che beve solo caffè/per mantenere il suo pelo/ il più nero che c’è»: non si vergognava un po’ a cantarla?

«No, tanti colleghi incidevano canzoni per bambini. Un successo strepitoso, vendette 1 milione e mezzo di copie in un mese. Purtroppo firmai il contratto per l’uno per cento dei guadagni, incassarono tutto i fratelli De Angelis».

[…] Grazie a « Furi a» ha conosciuto la sua Renata.

«Era il 1989. In un locale vicino Treviso, mi chiese di cantarla, vidi che era una bella ragazza e la invitai sul palco con me per il ritornello. Da lì partì un lungo corteggiamento». […]

