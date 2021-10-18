MALAFEMMENA O MALAFEDE? GLI “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI SI DIFENDONO DALLE ACCUSE SULLA CENSURA A “MALAFEMMENA” DI TOTO': “È STATA ESEGUITA MILLE VOLTE NEGLI ANNI. SOLO I MALPENSANTI POSSONO CREDERE CHE SI SIA DECISO DI TAGLIARE LA PAROLA MALAFEMMENA CHE PERÒ, VIENE ANNUNCIATA PROPRIO INTRODUCENDO LA COREOGRAFIA. SAREMMO CENSORI E CRETINI” – CERTO, IL BRANO SARÀ STATO PURE ESEGUITO ALTRE CENTO VOLTE, MA LA "PRESSIONE" DEL POLITICAMENTE CORRETTO NON E' LA STESSA DI VENTI ANNI FA…

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