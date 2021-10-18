MALAFEMMENA O MALAFEDE? GLI “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI SI DIFENDONO DALLE ACCUSE SULLA CENSURA A “MALAFEMMENA” DI TOTO': “È STATA ESEGUITA MILLE VOLTE NEGLI ANNI. SOLO I MALPENSANTI POSSONO CREDERE CHE SI SIA DECISO DI TAGLIARE LA PAROLA MALAFEMMENA CHE PERÒ, VIENE ANNUNCIATA PROPRIO INTRODUCENDO LA COREOGRAFIA. SAREMMO CENSORI E CRETINI” – CERTO, IL BRANO SARÀ STATO PURE ESEGUITO ALTRE CENTO VOLTE, MA LA "PRESSIONE" DEL POLITICAMENTE CORRETTO NON E' LA STESSA DI VENTI ANNI FA…-
MENO “SMART”, PIÙ “PHONE” - IL BLACKOUT DI FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM HA CHIARITO QUANTO FORTE SIA LA DIPENDENZA DALLE APP - E QUALCUNO HA FATTO UN SALTO AL PASSATO COME NOKIA, CHE HA MESSO IN COMMERCIO UNA VERSIONE RIVISITATA DEL MODELLO 6310 - ALTRI MARCHI STANNO “RESUSCITANDO” VECCHI MODELLI - FINO A POCO TEMPO I TELEFONINI “OLD STYLE” ERANO SOLO OGGETTO DI COLLEZIONISMO O UTILIZZATI DAGLI SPACCIATORI, OGGI INVECE...
CAFONALINO - VIAGGIO TRA GLI STAND DELL'INTERNATIONAL TATTOO ROMA, CHE DI INTERNATIONAL HANNO BEN POCO VISTO CHE I TATUATORI SONO QUASI TUTTI ROMANI: "UNA VOLTA HO RIFIUTATO DI TATUARE UN RAGAZZO MOLTO GIOVANE SUL VISO, SPIEGANDOGLI CHE SECONDO ME NON ERA IL CASO", "INVITO I MIEI CLIENTI A EVITARE DI FARSI SCRIVERE IL NOME DI UNA PERSONA CHE IN QUEL MOMENTO È A LEI CARA", "OGGI MOLTI SI TATUANO SOLO PER PURO ESTETISMO"… - FOTO
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 1.597 NUOVI CASI E 44 DECESSI, CON 219.878 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0,7% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 87,5 MILIONI, CON PIÙ DI 43,8 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (81,23% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - LA SITUAZIONE È STAZIONARIA, CON LA CURVA CHE DISEGNA UNA SORTA DI PLATEAU: OGGI IL NUMERO DI CONTAGI È SIMILE A QUELLO DELLA SCORSA SETTIMANA…