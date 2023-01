MALATI DI SERIE TV, SVEGLIA! È IN ARRIVO LA NUOVA STAGIONE DI "TRUE DETECTIVE" - LA SERIE CULT DI HBO TORNA CON UN NUOVO RACCONTO AMBIENTATO IN ALASKA (MA GIRATO IN ISLANDA) CON PROTAGONISTA JODIE FOSTER E L'EX PUGILE KALI REIS - LA NUOVA STAGIONE (E' LA PRIMA SENZA IL CREATORE NIC PIZZOLATO) È AMBIENTATA NELLA CITTÀ FITTIZIA DI ELLIS, DOVE LE PROTAGONISTE AVRANNO A CHE FARE CON IL SOPRANNATURALE E LE OSCURE VERITÀ NASCOSTE SOTTO IL GHIACCIO… - VIDEO

[…] La quarta stagione della serie di culto True Detective, thriller soprannaturale creato nel 2014 da Nic Pizzolatto, e portato al successo dalla coppia di investigatori interpretati da Matthew McConaughey e Woody Harrelson […] sposta per la prima volta il racconto da sempre ambientato al caldo, tra California e Louisiana - tra le nevi e i ghiacci dell'Alaska, ricostruiti sulle coste dell'Islanda e negli RVK Studios del regista islandese Baltasar Kormakur.

[…] Kormakur è riuscito a portare nei suoi studi, con True Detective, la più grande produzione televisiva mai arrivata sull'isola. […]. A risolvere il caso, come da tradizione, saranno due detective: il tenente Liz Danvers (la due volte premio Oscar Jodie Foster, 60 anni) e l'ex soldatessa Evangeline Navarro (Kali Reis, 36 anni), «impegnate ad affrontare il loro passato e le oscure verità che giacciono sotto il ghiaccio artico».

[…] La serie, girata dalla messicana Issa López, e prodotta dal regista Barry Jenkins con Jodie Foster, è orfana per la prima volta del suo creatore Pizzolatto.

E a distanza di otto anni dalla prima mistica stagione promette un deciso ritorno al soprannaturale, con il personaggio di Foster alle prese con un caso in cui la follia gioca un ruolo centrale[…] scordare la mano nera».

Al fianco di Foster c'è l'attrice, ex pugile professionista e attivista dei diritti delle donne indigene Kali Reis, nei panni di un personaggio tosto: gli storyboard delle scene girate in Islanda la ritraggono in tenuta anti-sommossa, impegnata a gestire una manifestazione di minatori, e ancora in un flashback dalle tinte horror mentre parla nel deserto, con la divisa da marine, con un suo superiore dal volto dilaniato. Il luogo scelto per ambientare la storia è la città fittizia di Ellis con le sue sei location principali, la centrale di polizia, un ristorante, un fast food, un negozio di tatuaggi, un distributore di benzina e il posto che non può mancare in un thriller horror, anche nei ghiacci: il cimitero.

