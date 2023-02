LA MALATTIA PIEGA ANCHE I PIÙ "DURI" - LA DIAGNOSI DI DEMENZA FRONTO-TEMPORALE DI BRUCE WILLS HA SCOSSO IL MONDO DELLO SPETTACOLO E HA PRIVATO IL PUBBLICO DI UNO DEGLI ATTORI PIÙ PROLIFICI DEGLI ULTIMI 40 ANNI - L'IRONIA DELLA SORTE: WILLIS AVEVA INIZIATO A RECITARE PER CURARE LA SUA BALBUZIE - NEL SUO ULTIMO LAVORO (IL FILM "PARADISE CITY") HA AVUTO DIFFICOLTÀ A RECITARE, TANTO CHE SI È DECISO DI AIUTARLO A RICORDARE LE BATTUTE CON L'AUSILIO DI AURICOLARI… - VIDEO

BRUCE WILLIS

Estratto dell'articolo di Anna Guaita per “il Messaggero”

Una foto sulla spiaggia, rilassato, con quel suo sorrisino scanzonato che per decenni aveva conquistato le platee. Ma questa volta è una specie di addio. La famiglia di Bruce Willis l'ha scelta per informare il mondo che le condizioni di salute del famoso attore sono peggiorate. Quella che era stata descritta appena undici mesi fa come «un'afasia, un'incapacità di esprimersi e capire il linguaggio parlato e scritto» è progredita a «demenza fronto-temporale».

bruce willis moonlighting

Bruce soffre cioè di una patologia degenerativa delle cellule nervose nei lobi frontali e temporali del cervello, per la quale la scienza al momento non può offrire terapie. È una malattia crudele, che ruba l'individuo di quel che lo rende una persona, distruggendone la personalità.

[…] È un dramma amaro che Bruce Willis, che da giovane riuscì a curare la balbuzie con la recitazione, abbia dovuto quasi un anno fa lasciare la recitazione perché non riusciva più a parlare. […] Al suo attivo Bruce Willis ha oltre 150 film, due album di musica rock e vari sceneggiati tv.

BRUCE WILLIS PARADISE CITY

Ed è stato proprio uno sceneggiato "Moonlighting", una commedia gialla al fianco di Cybill Shepherd che lo aveva lanciato negli anni 80. […] Con quel sorrisino accattivante, e la capacità di sciorinare battute mordenti nel pieno dell'azione fisica più estenuante, convinse i produttori a sceglierlo per il primo Die Hard, nel 1988, dopo che Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone avevano rifiutato il ruolo. Il suo ultimo film nelle sale è stato Paradise City, al fianco di John Travolta, 30 anni dopo che i due si erano trovati insieme in Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

BRUCE WILLIS PARADISE CITY

In questo film, nel 2021, Bruce aveva avuto difficoltà abbastanza serie a recitare, tanto che il regista ha dovuto far ricorso alle volte a una controfigura mentre in altre situazioni è stato deciso di aiutarlo a ricordare le battute con l'ausilio di microscopici auricolari. È stato allora che le donne della sua famiglia sono intervenute, convincendolo a ritirarsi, per salvare la sua dignità. […]

BRUCE WILLIS DIE HARD BRUCE WILLIS DIE HARD bruce willis the jackal bruce willis trappola di cristallo bruce willis the jackal bruce willis bruce willis 2 die hard Bruce Willis e la moglie Bruce Willis e la moglie 2 BRUCE WILLIS RED BRUCE WILLIS DIE HARD