ZONA GIALLINI: “STO IN LOCKDOWN DA QUANDO E’ MORTA MIA MOGLIE. MORIRE È PRASSI, MA NON A 40 ANNI. NON FRA LE MIE BRACCIA MENTRE PRENDIAMO LE VALIGIE PER LE VACANZE. CON LEI CI PARLO ANCORA. QUANDO QUALCOSA NON VA LE DICO…” – SI È PIÙ INNAMORATO? “MA DI CHI? MA PERCHÉ?” – LE 52 FRATTURE IN MOTO, LA POPOLARITA’ (“AL FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI MANTOVA, 2MILA DONNE HANNO ROTTO LE TRANSENNE. SONO SALTATO GIÙ DAL PALCO COME RINGO STARR”) E "LA DITTATURA DELL'IO" DI FACEBOOK: “TUTTI CON 'STI LABBRONI” – VIDEO