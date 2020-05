MANCAVA SOLO IL PD! QUARTA SMENTITA IN MENO DI DUE SETTIMANE DI DIREZIONE PER MASSIMO GIANNINI A "LA STAMPA": OGGI È ARRIVATA QUELLA DI ORLANDO PER “LO STATO NELLE AZIENDE” – PRIMA C’ERANO STATI LUIGINO DI MAIO SUL MES, POI LA MELONI CONTRO SALVINI SULLE PIAZZE E CONTE CHE PENSA A UN PARTITO – IL TITOLO “SE LO STATO FINANZIA LE AZIENDE DEVE AVERE UN POSTO NEI CDA”. BOCCIA HA SUBITO ESULTATO PER LA PROPOSTA, MA IL VIRGOLETTATO NELL’ARTICOLO ERA DIVERSO

Da www.adnkronos.com

'Se lo Stato finanzia le aziende deve avere un posto nei Cda'. Un titolo 'forzato' e scoppia il caso del giorno. Al centro è l'ex ministro, ora deputato e vice segretario del Pd Andrea Orlando, che ha rilasciato un'intervista al quotidiano la Stampa salvo poi dover ricorrere, attraverso l'ufficio stampa del partito, alla smentita. Se nell'articolo, spiegano infatti i dem in una nota, le affermazioni vengono "riportate fedelmente", il titolo finito al centro della smentita è invece "totalmente privo di fondamento come risulta evidente dalle stesse dichiarazioni del vicesegretario Pd".

Perché nell'articolo, in effetti, il concetto espresso risulta differente: "Il capitale delle imprese - spiega infatti Orlando al quotidiano torinese - non deve essere partecipato dallo Stato per corrispondere a un astratto modello ideologico. Il tema è valutare se lo Stato debba entrare per un determinato periodo, in modo da garantire che l’impresa mantenga gli impegni assunti nel momento in cui riceve finanziamenti a fondo perduto da parte dello Stato. Nessuno ha proposto che lo Stato entri nella governance delle imprese, né che si proceda a nazionalizzazioni".

Chiarimento e contenuto nonostante, il 'titolo della discordia' ha però alimentato polemiche e raccolto consensi. Ad attaccare via social è Matteo Renzi, che - senza mai nominare Orlando - in mattinata ha colpito duramente: "In tempi di crisi in tutto il mondo gli Stati danno soldi alle imprese per ripartire: prestiti o contributi a fondo perduto. Solo in Italia qualcuno chiede che lo Stato in cambio abbia posti in Consiglio d'Amministrazione. Noi siamo contrari. Sovietizzare l'Italia? No grazie".

Critico anche il collega dem e senatore Tommaso Nannicini, che su Twitter ha commentato: "Le idee vintage e i poltronifici non servono. No allo Stato nei Cda delle imprese. Sì a uno Stato che fa il suo lavoro e porta avanti chi è nato indietro: ammortizzatori e diritti per tutti, cig pagata in tempo, investimenti su tecnologia e ambiente, istruzione di qualità".

Sempre da Twitter arriva il commento di Benedetto Della Vedova: "Lo Stato non dovrà entrare nei cda delle imprese piccole o grandi se ci saranno misure significative di sostegno alla capitalizzazione delle imprese. Regole intelligenti ed efficienti fatte rispettare, sì. Lo stato nella gestione no. Avremmo inevitabili inefficienze e clientele". Risposta a stretto giro dello stesso Orlando: "Benedetto, anche tu? Eppure sei una persona seria. Non c’è scritto in nessuna parte dell’intervista che lo stato deve entrare nei cda".

A sostegno della bontà dell'ipotesi poi smentita era invece il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, che dai microfoni di "24 Mattino" su Radio 24, lanciava l'endorsement: "Il dibattito sulla necessità di evitare le delocalizzazioni, soprattutto delle imprese che avevano ricevuto ingenti risorse dallo Stato, non è una cosa inedita. Penso che la proposta di Andrea Orlando - spiegava - abbia un senso e sia in linea con l'idea di partecipazione alla trasformazione delle aziende e del legame delle aziende con il territorio". E ancora: "Penso che Orlando nella sua intervista si riferisca alle imprese che hanno il 'fisico', ovvero a quelle aziende che hanno una dimensione tale da consentire di misurarsi sui mercati internazionali e non alle decine di migliaia di piccole e piccolissime imprese che rappresentano il tessuto produttivo del nostro Paese, Mi sembra - insomma - una proposta che merita attenzione, una proposta seria, non mi pare una cosa estemporanea".

A tentare di ristabilire l'ordine, ecco quindi arrivare il segretario del Pd Nicola Zingaretti - che a SkyTg24 ha definito "balle" l'ipotesi di statalizzazione delle imprese, aggiungendo quindi che "nessuno ci ha mai pensato" - e il deputato dem Andrea Romano, che su Twitter ha fatto notare l'assenza nel testo del virgolettato citato nel titolo: "Da liberale di lungo corso - ha 'cinguettato' - io comunque la frase 'Lo stato deve avere un posto nei CdA delle aziende' l’ho cercata a lungo nell’intervista di @AndreaOrlandosp a @LaStampa. E non l’ho trovata. Sarà forse una proposta del titolista?".

"SE LO STATO FINANZIA LE AZIENDE DEVE AVERE UN POSTO NEI CDA"

Fabio Martini per “la Stampa”

Dopo mesi di convivenza molto pacifica con i Cinque stelle, da qualche settimana il Pd tiene il punto su ogni questione e in questa intervista a La Stampa il numero due del partito, Andrea Orlando, racconta la linea del Piave dei democratici sui principali temi in discussione, a cominciare da un delicato e nuovo: la partecipazione dello Stato al capitale delle imprese.

L' emergenza impone interventi sociali imponenti e in questa fase sembra naturale a tanti che lo Stato faccia di tutto e di più: anche "nazionalizzare" le piccole e medie imprese?

«No, questa è una caricatura. Il capitale delle imprese non deve essere partecipato dallo Stato per corrispondere ad un astratto modello ideologico. Il tema è valutare se lo Stato debba entrare per un determinato periodo, in modo da garantire che l' impresa mantenga gli impegni assunti nel momento in cui riceve finanziamenti a fondo perduto da parte dello Stato. Nessuno ha proposto che lo Stato entri nella governance delle imprese, né che si proceda a nazionalizzazioni».

andrea orlando e giuseppe conte

Un grande "fratello" in casa?

«Per nulla. Si tratta di esperienze che si stanno facendo in un Paese come la Germania e che si stanno sperimentando in regioni governate dal centro-destra.

In un Paese che ha una storica sottocapitalizzazione delle imprese come l' Italia e nel quale la crisi obbligherà a ricapitalizzazioni si tratta di fornire finanziamenti con alcune garanzie. Ad esempio che si mantenga la presenza sul territorio nazionale, che non si delocalizzi, che non si riduca la manodopera, che siano realizzati interventi che vadano nella direzione della sostenibilità».

E se invece qualcuno sinterizzasse in modo brutale: Stato un po' impiccione?

«Direi, Stato oculato. In alcuni casi lo Stato imprenditore è utile ed auspicabile, ma non è questo il caso: siamo ad uno Stato garante nei confronti della collettività per l' utilizzo delle risorse.Una cosa molto diversa. L' alternativa, già sperimentata, e non sempre felicemente nel nostro Paese è dare i soldi senza alcuna verifica».

I Cinque stelle lasciano trapelare che il Pd è freddo sul reddito di emergenza: lo rivendicate?

«Non è vero. Da subito abbiamo detto che c' è un pezzo di società che è stata messa fuori gioco dalla crisi del coronavirus e che non è coperta dal reddito di cittadinanza o dalla misura davvero storica della Cig per le piccole imprese.

C' è il nero che va fatto emergere, un pezzo di precariato che ha perso il lavoro senza alcuna garanzia. Sono persone che devono essere aiutate in questa fase. Ed è caricatura, appunto, definire la manovra di segno assistenziale: questa misura costa un miliardo sui 55 messi in campo, buona parte dei quali andranno alle imprese».

A proposito di lavoro nero, i Cinque stelle resistono a regolarizzare seicentomila clandestini che lavorano: il Pd crede che una sanatoria per tutti sia utile e giusta, o vi basta un compromesso?

«Non ci si può lamentare del fatto che ci siano i clandestini e poi non si regolarizzano le situazioni di chi è già nei fatti integrato nel tessuto sociale ed economico. E penso alle centinaia di migliaia di colf che vivono nelle famiglie e che facciamo finta di non vedere. Penso a quei braccianti senza i quali, tra l' altro, gli imprenditori agricoli non riescono a raccogliere i loro prodotti. Si tratta di lavoratori che aiutano i nostri anziani e i nostri imprenditori, soddisfano esigenze di italiani e non degli extracomunitari. Dopodiché è giusto porre come condizione al reddito di cittadinanza la disponibilità a questi lavori».

Lei, da ex Guardasigilli, ha solidarizzato con Bonafede nella querelle con Di Matteo, ma non pensa che a forza di giudicare infallibili i giudici prima o poi si paga pegno?

«Non ne farei una questione di massimi sistemi. Trovo curioso che un fatto rappresentato con due anni di ritardo, metta in discussione in tv - da parte di un magistrato seppur autorevole - l' onorabilità di un ministro di Giustizia. E produca richieste di dimissioni. Se accettiamo questo precedente salta una "cosetta" come la separazione dei poteri e consegniamo a sedi improprie, sulla base di illazioni e sospetti, la selezione delle classi dirigenti. Questo non è possibile per una democrazia».

Tanti attribuiscono a Renzi piani per governi improbabili, ma si trascura l' ipotesi più semplice: se alla fine decidesse di riprendersi la sua libertà ve la sentireste di sostenere un governo con Iv all' opposizione?

«L' emergenza non è finita.

Non possiamo permetterci il lusso di manovre. L' Italia, non il Pd, non ha alcun bisogno di un governo indebolito ma semmai di un governo più forte.

Non ci sono altre formule possibili. Se saltano questa maggioranza e questo esecutivo, non c' è un altro governo: l' unica strada sarebbe - appena possibile - quella del voto».