1. DAMIANO DEI MANESKIN SI RASA A ZERO, IL CAMBIO DI LOOK IN TIME LAPSE. E LE FAN SONO DISPERATE

Da www.corriere.it

Damiano dei Maneskin rasato a zero. Sul profilo Instagram della band italiana più famosa al mondo c’è la foto del new look e sui social anche il video in time lapse che mostra (velocizzato) come è avvenuto il cambiamento radicale. « I rumors dicono che Damiano si sia rasato completamente la testa», si legge nella didascalia mentre Thomas impugna un rasoio elettrico.

In realtà, nel video si vede un parrucchiere tagliare i bei capelli lunghi di Damiano, amatissimo dalle sue fan anche per questo look selvaggio. E infatti su Instagram c’è chi, come Maarshaaall si dispera: « Nel senso, va bene lo stesso ma mi viene comunque da piangere...».

maneskin rush

2. "ESAGERATI", "MODERNI", "RIDICOLI": IL NUOVO ALBUM DEI MANESKIN SECONDO ROLLING STONE

Da www.repubblica.it

La prima recensione di Rush!, il nuovo album dei Måneskin previsto per il 20 gennaio, è a firma David Browne ed è stato pubblicato su Rolling Stone, la storica rivista americana.

"Per loro, così come per altri gruppi rock moderni, il punk è un frullato di cori da stadio, beat che suonano come quelli programmati, un sound che sembra rimbombare in una galleria del vento. A volte vien fuori un pezzo irresistibilmente orecchiabile come Baby Said o Gossip, con ospite Tom Morello alla chitarra.

damiano dei maneskin si rasa 6

Va ancora meglio quando i Måneskin rivitalizzano l'arte perduta della canzone new wave ironica e mezza parlata, come nella divertente e beffarda Kool Kids (che sono perdenti “a cui non piace il rock, ascoltano solo trap o pop”) e in Bla Bla Bla dove David canta: "Hai detto che sono brutto e la mia band fa schifo, ma una mia canzone ha appena superato il miliardo di stream, perciò baciami il cu-cu-cu-cu-cu-cu-culo".

La recensione si conclude così: "Dato il tono beffardo e ammiccante del canto di Damiano, è difficile dire quanto seriamente i Måneskin prendano queste ridicolaggini. Di sicuro, i momenti migliori sono quelli esagerati, mentre quelli più sinceri sono i più deboli. If Not for You è una power ballad come tante, Il dono della vita è grunge riscaldato. Il punto potrebbe essere proprio il carattere ridicolo di buona parte di Rush!. In un mondo dominato da trap e pop, i Måneskin sanno che devono spingersi sempre più in là, anche se comporta far pubblicità in un testo a OnlyFans. È la conferma di quanto si devono sbattere i rocker oggigiorno per farsi notare".

