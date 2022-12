I MANESKIN? "E' L’UNICA BAND IN CIRCOLAZIONE IN CUI PENSI CHE CIASCUNO DEI COMPONENTI SIA ANDATO A LETTO CON GLI ALTRI TRE" - LA BAND ROMANA CONTINUA A FARE SOLD OUT NEL TOUR AMERICANO - IL "LOS ANGELES TIMES" LI HA DEFINITI IL GRUPPO "PREFERITO DEGLI AMERICANI". SE GIA' L’ANNO SCORSO ERANO ESPLOSI CON LE OSPITATE NEI PROGRAMMI DI ELLEN DEGENERES E DI JIMMY FALLON, E AL CONCERTO CON I ROLLING STONES, QUEST’ANNO SI SONO SUPERATI, RAGGIUNGENDO PICCHI DI FAMA ANCORA PIÙ ALTI - RIUSCIRANNO A RESTARE CON I PIEDI PER TERRA? IL SUCCESSO DA' FACILMENTE ALLA TESTA...

Simona Siri per OGGI

i maneskin su vogue 6

Quando, alla fine di Mamma Mia, Damiano incomincia a sventolare il tricolore passatogli da un ragazzo in platea, il pubblico non puo che stupirsi nel vedere la bandiera italiana sul palco della Hammerstein Ballroom, una sala che ha visto esibirsi campioni di wrestler e rockstar, dai Grateful Dead a Britney Spears, da David Bowie ai Guns N’ Roses. E orgoglio quello che fa vibrare le ossa e la pelle dei molti italiani che vivono e lavorano a New York, ma ridurre il successo americano dei Maneskin solo a una questione patriottica e di nostalgia per la propria patria sarebbe riduttivo oltre che sbagliato.

maneskin rompono strumenti sul palco di las vegas 4

La band romana piace e entusiasma gli americani tanto quanto gli italiani all’estero, se non di piu. Il successo del loro Loud Kids Tour ne e la dimostrazione: tutto esaurito a Manhattan, ma anche a Seattle, San Francisco, Denver, Detroit, Toronto, Montreal, Boston, Phildelphia, Washington DC, Atlanta e Dallas con date aggiunte a San Francisco, Toronto, Philadelphia e New York e con quelle di Miami e Houston spostate in arene piu grandi, per soddisfare la fame di biglietti.

Un tour che si e concluso a Las Vegas con i ragazzi che spaccano gli strumenti sul palco (come facevano gli Who negli Anni ‘70 e i Nirvana negli Anni ‘90) provocando polemiche sui social.

Il loro e un successo solido, meritato, duraturo, trasversale. Piacciono ai giovanissimi, ma anche ai meno giovani e alle signore di mezza eta. «Sono qui ad accompagnare la mia amica che li ha scoperti su Mtv», dice Lara del New Jersey: ha 52 anni, la sua amica 48. E no, non sono qui con i figli.

La ragazza con il nastro adesivo sui capezzoli come la bassista Victoria dice invece che e qui con un gruppo di amiche pazze per Damiano, considerato «la rockstar piu sexy in circolazione». Harry, presente con la fidanzata Olivia, ma anche Dan, Warren, Alexi: si conoscono dal liceo, amano i Maneskin dopo averli visti al Saturday Night Live. «Non ce li saremo persi per nulla al mondo».

i maneskin su vogue 1

Gia l’anno scorso erano esplosi negli Stati Uniti con le ospitate nei programmi di Ellen DeGeneres e di Jimmy Fallon, e al concerto con i Rolling Stones. Quest’anno si sono superati: alla loro esibizione al Circo Massimo di Roma li hanno applauditi Angelina Jolie e la figlia Shiloh, hanno infiammato il pubblico ai festival rock di Coachella e Lollapalooza, hanno vinto, primi artisti italiani, gli Mtv Video Music Awards. Il Los Angeles Times li ha definiti «la band preferita degli americani».

maneskin american music awards

Un successo che oltre a perseveranza, talento e duro lavoro ha nel mix anche l’elemento “fato”, la capacita di essere al posto giusto nel momento giusto. Esplosi a livello globale con la fine della pandemia, i Maneskin si sono fatti portatori della ritrovata voglia dei giovani di stare insieme e divertirsi. Non solo, in un mondo musicale come quello americano ormai da anni dominato da generi come il rap e il pop, il fatto che loro facciano rock con venature punk li pone in una categoria a se stante, musicalmente e visivamente (anche grazie ai total look Gucci firmati Alessandro Michele).

maneskin the loneliest 3

Negli Stati Uniti lo chiamano «vibe» e quello dei Maneskin e nostalgico senza essere vecchio, e Anni ‘70 pur essendo modernissimo. Ed e, per usare un’altra parola che oggi si usa spesso, fluido come si identificano molti ragazzi oggi, senza etichette, con una sessualita libera e liberata che va oltre le differenze di genere. «E l’unica band in circolazione in cui pensi che ciascuno dei quattro componenti sia andato a letto con gli altri tre», ha scritto su Twitter un giornalista americano, usando toni piu coloriti.

DAMIANO DEI MANESKIN AGLI MTV VIDEO MUSIC AWARDS

Ma anche senza lanciarsi in analisi sociologiche, forse il motivo di cosi tanto successo e dovuto al fatto che ogni generazione ha bisogno di una rock band di riferimento, che non e quella dei genitori o degli zii. Interpreta “l’ora e l’adesso”e non importa quanto derivativa sia - una critica che viene mossa piu in Italia che all’estero - o se saccheggi o meno la storia del rock. Come ha urlato Damiano la sera della vittoria all’Eurovison: «Il rock non muore mai».

