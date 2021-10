27 ott 2021 10:59

MANESKIN A STELLE E STRISCE – PER LA BAND CHE SUONAVA IN VIA DEL CORSO ARRIVA LA CONSACRAZIONE AL "TONIGHT SHOW" DI JIMMY FALLON. IL PRIMO GRUPPO ITALIANO A ESIBIRSI SU UN PALCOSCENICO TANTO AMBITO HA PROPOSTO “BEGGIN” E MAMMAMIA” TRA PAILLETTES, CATENE E PIZZI – POI L’ANNUNCIO: IL 6 NOVEMBRE APRIRANNO IL CONCERTO DEI ROLLING STONES A LAS VEGAS - IL NEW YORK TIMES SI CHIEDEVA: "HANNO VINTO L’EUROVISION, POSSONO CONQUISTARE IL MONDO?". LA RISPOSTA, A QUANTO PARE, E’ SI’ – VIDEO