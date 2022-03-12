davide paolini cristiana lauro 1 cristiana lauro 3 cristiana lauro CRISTIANA LAURO CRISTIANA LAURO
MANGIA E GODI CON CRISTIANA LAURO – DALLA POESIA DELLE LASAGNE DEL MONSIGNORE ALL’INCONTRO A TAVOLA CON MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN IL GASTRONAUTA DAVIDE PAOLINI RIPERCORRE IN UN LIBRO (“CONFESSO CHE HO MANGIATO”) MEMORIE CULINARIE E VIAGGI EMOZIONALI TRA CIBI E VINI UNICI…-
davide paolini cristiana lauro 1 cristiana lauro 3 cristiana lauro CRISTIANA LAURO CRISTIANA LAURO
CIAK, MI GIRA! “THE BATMAN” DI MATT REEVES CON ROBERT PATTINSON E ZOE KRAVITZ PROCEDE SPEDITO SENZA INTOPPI. ANCHE IERI, DA NOI, HA INCASSATO 436 MILA EURO PER UN TOTALE DI 5,4 MILIONI DI EURO, LASCIANDOSI DIETRO, DISTANZIATISSIMO, “UNCHARTED” CON TOM HOLLAND, CON 57 MILA EURO DI INCASSO E UN TOTALE DI 5, 3 MILIONI DI EURO. AL TERZO POSTO TROVIAMO “C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE” DI MASSIMILIANO BRUNO CON 43 MILA EURO E UN TOTALE DI 68 MILA €. POCHINO. MA IL FILM E’ TERRIBILE…
TRA I TANTI NEMICI (COMPRESO IL SUO DELIRIO), IL PIÙ TEMIBILE PER PUTIN SI CHIAMA INTERNET - DAGOREPORT: DISCONNETTERE IL WEB, BLOCCARE I SOCIAL, SBATTERE IN GALERA (PENA MASSIMA DI 15 ANNI) CHI OSA POSTARE SMS E FOTO DI OPPOSIZIONE, VUOL DIRE CHE PUTIN NON HA COMPRESO CHE È LA SOCIETÀ CHE CAMBIA LA TECNOLOGIA E NON VICEVERSA - PUTIN NON PUÒ INGANNARE IL MONDO QUANDO OGNI UCRAINO HA UN TELEFONINO CHE INVIA FOTO DI SOLDATI RUSSI CATTURATI E VIDEO DI DONNE E BAMBINI UCCISI DALLE BOMBE RUSSE - ECCO: SE INTERNET FOSSE ESISTITO AL TEMPO DEL NAZISMO, PROBABILMENTE LA SHOAH NON SAREBBE STATA POSSIBILE: IN TEMPO REALE OGNI ANGOLO DEL MONDO AVREBBE RICEVUTO L’ATROCE TESTIMONIANZA DELL’OLOCAUSTO, ANZICHÉ SCOPRIRLO AL TERMINE DELLA GUERRA
BOLLORÉ A CHI HA VENDUTO LA QUOTA DEL 2% CHE POSSEDEVA IN MEDIOBANCA? A CALTAGIRONE? A DEL VECCHIO? AH, SAPERLO... – IL FINANZIARE BRETONE ORA GUARDA ALLA FRANCIA. VOCI DI UN INTERESSE PER LA HOLDING DASSAULT CHE CONTROLLA IL QUOTIDIANO “LE FIGARO”.
PUTINATE - DOPO AVER RISTRETTO L'ACCESSO, LO ZAR VLAD SPEGNE DEFINITIVAMENTE FACEBOOK E INSTAGRAM: "NON OSCURANO I MESSAGGI DI ODIO CONTRO DI NOI" - APERTA UN'INCHIESTA PENALE CONTRO LA SOCIETA' DI ZUCKERBERG E PRESENTATA UNA DENUNCIA PER INSERIRLA NELLA LISTA DELLE ASSOCIAZIONI ESTREMISTRE - A FARNE LE SPESE SONO I CITTADINI RUSSI, CHE SCIVOLANO VERSO UN MEDIOEVO DIGITALE E MEDIATICO...
SIGNORI SI RI-NASCE - SAPETE COSA VUOL DIRE AVERE “LA VITA DISTRUTTA” E “PENSIERI DI MORTE” A CAUSA DI UN’INCHIESTA GIUDIZIARIA? BEPPE SIGNORI RACCONTA IN UN LIBRO LA SUA ODISSEA PER IL CALCIOSCOMMESSE: "MI HANNO DEFINITO IL CAPO DEI CAPI, COME RIINA" – LA VERITA’ SU ERIKSSON, GLI ERRORI DI SACCHI, GUIDOLIN NEGLI SPOGLIATOI CON DUE ENORMI CANI (“E’ COSÌ CHE VI VOGLIO, CAZZO, AGGRESSIVI”) E IL SEGRETO DIETRO I RIGORI BATTUTI DA FERMO – LIBRO+VIDEO
CAFONALINO - ROMA OFFRE UN'OCCASIONE IMPERDIBILE PER AMMIRARE IL LAVORO ED IL TALENTO DI UN MAESTRO DELLA VIDEOARTE, BILL VIOLA - 15 OPERE VISIVE DI TRASCENDENTE BELLEZZA E CRUDO POTERE EMOTIVO, CONCEPITE COME UN VIAGGIO 'IMMERSIVO' ATTRAVERSO IL CICLO DELLA VITA - ALL'INAUGURAZIONE A PALAZZO BONAPARTE, LA BONATUTTA MARIA ELENA BOSCHI, ROBERTO CICUTTO, LUCA JOSI, GIORGIO TIRABASSI, LORENZA BONACCORSI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
UN NUOVO STUDIO HA ANALIZZATO I TUMORI INSORTI NEGLI ULTIMI ANNI E HA SCOPERTO CHE UNO SU 25 E' STATO PROVOCATO DA UN USO ECCESSIVO DI ALCOL - TRA GLI ORGANI PIU' COLPITI CI SONO L'ESOFAGO, IL FEGATO E IL SENO - L'INCIDENZA DEL CANCRO LEGATO AL BERE CAMBIA A SECONDA DEL PAESE: IN MONGOLIA E' DI UNO SU DIECI, IN KUWAIT, DOVE GLI ALCOLICI SONO VIETATI, E' BASSISSIMA - SECONDO I MEDICI PER NON RISCHIARE BISOGNA BERE NON PIU' DI...