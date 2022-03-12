MANGIA E GODI CON CRISTIANA LAURO – DALLA POESIA DELLE LASAGNE DEL MONSIGNORE ALL’INCONTRO A TAVOLA CON MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN IL GASTRONAUTA DAVIDE PAOLINI RIPERCORRE IN UN LIBRO (“CONFESSO CHE HO MANGIATO”) MEMORIE CULINARIE E  VIAGGI EMOZIONALI TRA CIBI E VINI UNICI…

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Cristiana Lauro per Dagospia

davide paolini davide paolini

 
Ho appena letto Confesso che ho mangiato (ed. Giunti), il nuovo libro di Davide Paolini, giornalista (Il Sole 24 Ore) fra i massimi esperti di gastronomia, da sempre voce fuori dal coro, che elude le mode e rifugge i luoghi comuni. È un bellissimo percorso di racconti della memoria gustativa attraverso viaggi, personaggi unici, indimenticabili e storie cariche di emozioni - molto ben tracciate - evocative di immagini coinvolgenti, a tratti romantiche, che fanno sognare.
 
L’autore - noto con lo pseudonimo Gastronauta - ci ricorda che il cibo non è la cosa più importante. Pensiamo a quello che sta attorno al cibo, ma non dal punto di vista economico e produttivo. La narrazione non è necessariamente economia. L’Italia è costellata di prodotti che vengono promossi da chi, quasi sempre, non si rende conto dei valori. Inevitabilmente quei prodotti si riducono a semplici mercanzie. Il libro nasce da una riflessione - necessaria durante il lockdown - della memoria, ripercorsa da chi ricorda perché conosce e ha avuto modo di pensare e scrivere durante due anni di chiusure.

davide paolini cover davide paolini cover

 
Serviva un momento del genere per riflettere su tanto vissuto? Forse sì. Il percorso dei viaggi di Davide è meraviglioso perché romantico. Attraverso la passione del cibo si possono scoprire luoghi, storie, persone e lo sporgersi improvviso di emozioni troppo spesso sottovalutate.

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