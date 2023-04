MANGIA, PREGA, SCOPA – IL SAGGIO “PECCATI DI GOLA” DI PINO PELLONI SVISCERA L'ANTICHISSIMO RAPPORTO TRA IL CIBO E IL SESSO – LA RUCOLA È RITENUTA AFRODISIACA GIÀ DAL I SECOLO, L’AGLIO, LE CAROTE E LA RADICE DI ZENZERO STUZZICANO L'EROS, COSÌ COME L’ASPARAGO – IL RICETTARIO EROTICO DI SALVATOR DALÌ, 136 PAGINE DI “IMPUDICIZIA GASTRONOMICA”. E TUTTE LE CREAZIONI PICCANTI, DALLE “MELANZANE DELLO SCEICCO” ALLE “UOVA ALLA MESSALINA”...

Dicono in molti che l’appetito non sia legato soltanto ad impulsi gastrici, ma anche erotici. Scopriamone le mille sfumature nel delizioso saggio Peccati di gola- Copule e crapule, storie e leggende (Ethos edizioni, pp. 167, euro 15), autore Pino Pelloni, giornalista e scrittore.

Ricette dettagliate su “I piatti di Afrodite”, che vanno dalla “Zuppa di ceci di Gregorio Magno”, agli “Asparagi alla crema”. Con un trattamento particolare per le eccellenze come ostriche e tartufi. A seguire un itinerario che percorre l’intera penisola, sino alle ricette d’autore che stuzzicano particolarmente, perché oltre al piacere della gola implicano quello della letteratura, si va dai piccioni di Giacomo Casanova, alle uova al dragoncello di Jeane Austin, agli arancini di Camilleri.

Ed è il seduttore veneziano a godere del privilegio dell’esergo in apertura di questo saggio appetitoso: «Coltivare i piaceri dei sensi è stato in tutta la mia vita il mio primo impegno. Sentendomi nato per il sesso diverso dal mio, l’ho sempre amato, e me ne sono fatto amare quanto ho potuto. Ho anche amato con trasporto la buona tavola», così confessava Giacomo Casanova in “Histoire de ma vie”.

Ma il viaggio tracciato da Pelloni è anche artistico, perché l’uomo ha da sempre sentito l’esigenza di rappresentare il cibo: numerosissimi sono i graffiti, i dipinti e le sculture che dall’antichità al XX secolo raccontano i cibi e le bevande, i luoghi dove venivano consumati.

Si parte dalle informazioni più semplici, ad esempio la mandorla è sempre stata considerata simbolo di fertilità, aumenta la passione nelle donne. La rucola era ritenuta afrodisiaca già dal I secolo d.C., e va consumata con pinoli e pistacchi. L’asparago, scelto da buongustai anche per la sua forma fallica, va servito al partner bollito o cotto a vapore «per un’esperienza dei sensi travolgente».

Non dimenticate il basilico, l’aglio, le carote e la radice di zenzero cruda, ma non fatevi mancare miele e liquirizia. Seguono altre ricette dalle definizioni irresistibili, come il «risotto amoroso», i «filetti di sogliola alla Pompadour», le «melanzane dello sceicco», le «lumache alla marquise», le «uova alla Messalina»...

Viene citato anche Salvator Dalì, autore di un ricettario erotico, “Les Diners de Gala”, centotrentasei pagine di «impudicizia gastronomica», ma anche culturale; infatti, affermava che «è la mascella il nostro strumento migliore per cogliere la conoscenza filosofica».

Emilio Cecchi sosteneva che un uomo che mangia da solo sembra un animale alla mangiatoia, e non solo, anzi peggio, se beve in solitudine sembra uno che voglia suicidarsi. Carlo Collodi sognava di mangiarsi trentacinque triglie con salsa di pomodoro come il gatto e la volpe all’Ostaria del Gambero rosso.

Carlo Emilio Gadda stravedeva per le bistecche alla Bismarck e il risotto alla milanese. Giuseppe Tomasi di Lampedusa adorava la cucina della sua Sicilia, la descrizione del trionfo del timballo di maccheroni alla cena d’idillio tra Tancredi e Angelica ne “Il gattopardo” è maestria assoluta, una delle scene più sensuali sul rapporto tra cibo ed eros nella storia della letteratura. Tradotta magistralmente al cinema da Luchino Visconti con i volti di Alain Delon e Claudia Cardinale.

